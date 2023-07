Royalties de NFTs na Ethereum caem e atingem menor valor em dois anos

Os royalties ganhos por projetos de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) atingiram seu nível mais baixo em dois anos, de acordo com um relatório da empresa de análise de blockchain Nansen. O relatório da empresa aponta que essa marca foi atingida antes mesmo de desdobramentos que abalaram o segmento nas últimas semanas.

Dados compartilhados com o Cointelegraph mostram que os royalties caíram antes do impacto de uma recente queda no preço mínimo dos NFTs da coleção Bored Ape Yacht Club (BAYC) - no menor valor desde outubro de 2021 -, bem como a controvérsia em torno do lançamento da coleção Azuki Elementals.

O mês de abril de 2022 viu um pico de royalties de NFTs, com os criadores embolsando uma estimativa de US$ 75,7 milhões em uma única semana. De acordo com os dados da Nansen, o criador do BAYC, a Yuga Labs, ganhou um total de US$ 165,5 milhões em royalties em seu portfólio de coleções.

Já a RTFKT ganhou um total de US$ 79,9 milhões em royalties de suas coleções, que incluem CloneX. A Azuki marcou US$ 58,2 milhões com suas coleções zuki, Beanz, Elemental Beansa e Elementals. A Proof, o estúdio por trás do Moonbirds, obteve US$ 35 milhões em receitas, enquanto a Doodles obteve US$ 27,4 milhões com suas coleções Doodles, Space Doodles, Genesis Box e Dooplicato. A receita dos Pudgy Penguins totaliza US$ 8,3 milhões graças aos seus lançamentos Pudgy Penguins, Lil Pudgys e Pudgy Rods.

Dinâmica do mercado

A Nansen destacou a importância dos royalties de NFTs como um indicador da base financeira de um estúdio para o desenvolvimento contínuo, dado seu papel na geração de receita. O marketplace de NFTs OpenSea foi o principal responsável por distribuir pagamentos de royalties para projetos até 2023.

O relatório observa que essa tendência passou por transformações neste ano, uma vez que o marketplace rival Blur estreou no mercado e implementou uma política que exigia um mínimo de 0,5% de royalties, a menos que os projetos optassem por sair ou aplicassem porcentagens completas.

O OpenSea deu aos compradores a opção de pagar royalties a menos que os projetos tivessem optado por sair ou imposto uma porcentagem específica: "Atualmente, OpenSea e Blur estão em pé de igualdade quando se trata de royalties pagos por meio de seus respectivos mercados, com mais royalties pagos no Blur quando o volume de negociação aumenta".

Os dados da Nansen também revelam que as 10 principais coleções de NFTs ganharam mais de US$ 345 milhões em royalties. Os US$ 150 milhões em royalties da Yuga Labs representam 44% desse top 10. Curiosamente, apenas 20 projetos de NFTs ganharam mais de US$ 10 milhões em royalties até agora.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok