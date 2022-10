Ronaldo Fenômeno anuncia entrada do Cruzeiro no metaverso com evento digital exclusivo

Na última terça-feira, 25, Ronaldo Fenômeno anunciou a entrada do Cruzeiro no metaverso. Sócio majoritário do clube, o craque que colaborou para a vitória do Brasil em duas Copas do Mundo apoia o pioneirismo do Cruzeiro na realização, de forma inédita, de um evento digital exclusivo no metaverso.

O evento ocorrerá entre os dias 16 e 18 de novembro e será ambientado em um cenário extraterrestre temático do Cruzeiro no metaverso. Haverá palestras, jogos históricos, participações de ídolos e jogadores do elenco atual de forma imersiva para os torcedores do clube celeste.

Segundo o Fenômeno, um dos principais objetivos da ação é aproximar o torcedor do clube e, para isso, o sistema coleta dados de quem ingressar no mundo virtual.

“Existe um potencial enorme de crescimento do futebol brasileiro no mundo online. E o Cruzeiro sai na frente. Vamos desenvolver um novo conceito de se relacionar com os fãs”, comentou Ronaldo, durante uma coletiva de imprensa.

Para se inscrever para o evento, o torcedor deverá fornecer seu nome completo, e-mail, telefone, idade e cidade onde mora. Em posse destes dados, o clube também pretende atrair parceiros comerciais.

Chamado de Cruzeiro Big Blue, o evento contará também com painéis e terá a participação do diretor de futebol Paulo André e do técnico Paulo Pezzolano, além de Ronaldo. Ao todo, serão 16 mesas com assuntos relacionados ao Cruzeiro. O ambiente virtual do clube no metaverso foi apelidado de “Planeta Big Blue”.

Além de Ronaldo, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, o ídolo Dirceu Lopes e Samuel Rosa, vocalista do Skank e torcedor do time estarão presentes no evento.

“O metaverso é um projeto muito promissor e deve consolidar essa fusão dos mundos real e virtual, já presente no ambiente dos games. Os clubes também podem se aproveitar muito desta plataforma para crescerem ainda mais”, disse Guilherme Figueiredo, CEO da NSports.

Com o evento, o Cruzeiro busca novas formas de se conectar com seus torcedores mais jovens e antenados às novas tecnologias. Os dados coletados durante o Cruzeiro Big Blue poderão servir, ainda, para novas iniciativas no metaverso.

“O público jovem, o futuro torcedor, está no digital e, para garantir que ele tenha interesse no seu produto, na sua marca, é preciso estar neste mundo. Sejam com os NFTs, seja com a sua presença no metaverso, é neste ambiente que o consumidor convive com seus pares, interage com as marcas e consome”, avaliou Sylmara Multini, CEO da IDG e especialista em metaverso.

Pioneiro entre os times de futebol brasileiros na realização de eventos digitais no metaverso, o clube celeste encara agora o desafio de criar conexões virtuais duradouras com seus torcedores em um ambiente novo que ainda pode ser muito explorado.

“O desafio das instituições esportivas é constante e passará por desenvolver novas propriedades intelectuais, que se desdobram no metaverso e nas realidades virtuais. Há muito para se explorar nesse sentido ainda”, destaca Bruno Maia, CEO da Feel The Match e especialista em inovação e novas tecnologias do esporte e entretenimento.

