Ronaldinho Gaúcho, 123milhas, Binance: veja os indiciados pela CPI das Pirâmides

Na última segunda-feira, 9, a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) das Pirâmides Financeiras apresentou um relatório final solicitando o indiciamento de 45 pessoas. Entre elas estão Ronaldinho Gaúcho, 123milhas e Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo em valor de mercado.

O documento que propõe ao Ministério Público o indiciamento destas 45 pessoas por suspeitas de envolvimento em operações ilícitas também propôs a criação de quatro novos projetos de lei para proteger o investidor brasileiro de esquemas fraudulentos.

“Temos mais de 3 milhões de brasileiros lesados, mais de R$ 100 bilhões retirados da população brasileiras nas 20 maiores pirâmides estabelecidas. A gente tem que votar com urgência esses projetos de lei”, declarou o presidente da CPI, Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

A Comissão, que investiga esquemas de fraudes financeiras no Brasil, também indiciou outros nomes famosos, mas desta vez no meio das pirâmides, como Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”.

Os sócios da 123milhas, Ramiro, Augusto e Cristiane Madureira também constam na lista de nomes.

Da Binance, foram indiciados Changpeng Zhao, o CEO global da companhia, e Guilherme Haddad Nazar, que além de diretor da Binance no Brasil, também é sobrinho do atual Ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Além de Ronaldinho Gaúcho, o seu irmão também foi incluído no pedido de indiciamento. Outros famosos, como os atores Tatá Werneck e Cauã Reymond chegaram a ser convocados para depor na CPI, mas não foram indiciados.

Lista completa de indiciados

O indiciamento foi recomendado pelo relatório final da CPI levando em conta a ligação de 45 pessoas com 13 empresas. Confira a lista completa de pessoas e empresas:

1. Adriano Froes

2. Angelo Ventura da Silva

3. Antonio Inácio da Silva Neto (BraisCompnay)

4. Augusto Julio Soares Madureira

5. Caio Almeida Lima

6. Carlos Eduardo de Lucas

7. Changpeng Zhao (Binance)

8. Christian Jardiel Guimarães Braz

9. Cristiane Soares Madureira do Nascimento

10. Daniel Ferreira de Sousa Mangabeira Dantas

11. Diego Ribeiro Chaves

12. Diorge Roberto de Araujo Chaves

13. Eliane Medeiros de Lima

14. Fabiano Lorite de Lima

15. Fabrícia Farias Campos (BraisCompnay)

16. Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis

17. Fernando Fernandes Gomes

18. Francisco Daniel Lima de FreitasFransciley Valdevino da Silva

19. Glaidson Acácio dos Santos (Gas consultoria)

20. Glaidson Tadeu Rosa

21. Gleidison da Costa Gonçalves

22. Guilherme Haddad Nazar (Binance)

23. Ivonelio Abrahão da Silva

24. José Augusto Madureira

25. Larissa Rodrigues Garcia Goulart Ferreira

26. Marcelo Lara (18k Ronaldinho)

27. Marcia Pinto dos Anjos

28. Matheus Muller Ferreira de Abreu

29. Mirelis Yoseline Diaz Zerp (Gas consultoria)

30. Ngelo Ventura da Silva

31. Patrick Abrahão

32. Paulo Alberto Wendel Bau Segarra

33. Ramiro Julio Soares Madureira

34. Regis Lippert Fernandes

35. Ricardo Stradiotto

36. Roberto de Assis Moreira (18k Ronaldinho)

37. Rodrigo Marques dos Santos

38. Rogério Júlio Soares Ferreira

39. Ronaldo de Assis Moreira (18k Ronaldinho)

40. Tassia Fernanda da Paz

41. Thiago Farias de Araújo Souza

42. Thiago Sarandy de Carvalho

43. Tunay Pereira Lima

44. Tania Silva Santos Madureira

45. Tania Silva Santos Madureira

E as empresas:

• 18K Ronaldinho;

• Atlas Quantum;

• Binance;

• Braiscompany;

• Gas Consultoria;

• Grow Up;

• Indeal Consultoria;

• MSK Investimentos;

• Ows;

• RCX Group Investimentos;

• Rental Coins;

• Trust Investing.

Esclarecimentos dos envolvidos

Em nota, a Binance rechaçou "quaisquer tentativas de transformar a Binance em alvo, ou ainda expor seus usuários e funcionários, com alegação de más práticas sem nenhuma comprovação, em meio a disputas concorrenciais dada a posição de liderança da empresa no Brasil e no mundo".

A corretora afirmou que vem atuando "de forma contínua para ajudar proativamente autoridades de aplicação da lei ao redor do mundo e no Brasil para detectar atividades suspeitas e combater crimes e ilícitos financeiros envolvendo o ecossistema de criptomoedas. Esses esforços incluem ainda diversos casos concretos de investigação e várias sessões de treinamento oferecidas a estas autoridades".

Já os advogados de Ronaldinho Gaúcho afirmaram ao Livecoins que não existe qualquer prova contra Ronaldinho e que a CPI sequer “se preocupou em ouvir os proprietários da empresa 18K”, afirmou ainda que “Trata-se de tentativa de ganhar os holofotes através de nomes de personalidades.”

