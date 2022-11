Rolex registra patentes nos EUA para lançamento de NFTs e marketplace próprio

A Rolex, uma das maiores fabricantes de relógios do mundo, registrou três patentes nos Estados Unidos que indicam um movimento da empresa para a criação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) próprios e um marketplace para negociações.

As informações foram divulgadas na segunda-feira, 7, pelo advogado Mike Kondoudis, que acompanha o mercado de registro de propriedades intelectuais no país. Segundo ele, as patentes foram registradas na semana passada, em 31 de outubro.

As patentes abrangem NFTs, um marketplace para os ativos, chaves cripto, transações, leilões virtuais e transferência e troca desses tokens.

Um dos registros da Rolex envolve um "software de computador para a tecnologia blockchain contendo objetos virtuais, colecionáveis digitais e NFTs", assim como "arquivos digitais que podem ser baixados e que são verificados por NFTs", com uso de carteiras digitais.

Outro pedido de patente envolve um serviço de "leilões online" para objetos virtuais que incluiriam relógios, objetos de arte, colecionáveis digitais e NFTs. O objetivo seria "oferecer um espaço online para compradores e vendedores de produtos virtuais como relógios, componentes e NFTs".

Ainda segundo o pedido, a ideia da Rolex seria disponibilizar esses ativos em jogos online, ambientes virtuais e serviços de leilão interativos.

A terceira patente envolve uma ferramenta com serviços financeiros e de patrocínio, permitindo transações com criptomoedas apoiadas por NFTs e pela tecnologia blockchain, com transações e transferências eletrônicas e o gerenciamento de criptomoedas.

Além da Rolex, um levantamento feito por Mike Kondoudis aponta que outubro contou com 324 pedidos de patentes nos Estados Unidos ligados a criptomoedas e outros bens e produtos integrados a criptoativos. O número é o menor em 2022 até o momento.

