Robinhood revela salto de 700% na receita com criptomoedas no 4º trimestre de 2024

A Robinhood informou nesta quinta-feira, 13, que teve um crescimento de 700% na receita proveniente da negociação de criptomoedas em sua plataforma. Os dados se referem ao quatro trimestre de 2024, marcados por uma forte alta no volume investido em ativos digitais.

De acordo com o balanço trimestral da companhia, a receita proveniente de cripto atingiu a marca de US$ 358 milhões, cerca de US$ 45 milhões a mais que no mesmo trimestre de 2023. Agora, a receita proveniente dessa área equivale a um terço de toda a receita da plataforma com transações, de US$ 672 milhões.

Além da receita gerada por criptomoedas, a receita total da Robinhood também cresceu, mas menos. Na comparação entre o terceiro e o quarto trimestres de 2024, o crescimento foi de 200%. A receita total da companhia foi de US$ 1,01 bilhão, crescendo 115% na comparação anual.

A Robinhood tem expandido as suas operações envolvendo criptomoedas desde o início de 2024. No primeiro trimestre do ano passado, a companhia já havia obtido uma nova receita total recorde, na casa dos US$ 600 milhões, e muitos analistas atribuíram a alta à expansão de negociação de criptomoedas.

Por outro lado, a empresa também enfrentou alguns problemas jurídicos graças aos ativos digitais. Em setembro de 2024, a Robinhood foi obrigada a pagar uma multa de US$ 3,9 milhões para o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, exatamente devido a uma decisão envolvendo cripto.

Entre 2018 e 2022, a Robinhood permitia que seus usuários investissem em criptomoedas pelo seu aplicativo, mas proibia o saque desses ativos. A política foi revertida em 2022, mas mesmo assim resultou na punição pela Justiça norte-americana.

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) também ameaçou processar a plataforma devido à oferta de criptomoedas classificadas pelo regulador como valores mobiliários, o que violaria as leis norte-americanas para o mercado financeiro.

Entretanto, a mudança na presidência da SEC com a chegada do governo Trump resultou em um regulador mais favorável ao mercado cripto, o que torna as chances de um processo consideravelmente menores. Enquanto isso, a Robinhood segue expandindo seus serviços de negociação de cripto.