Ripple adquire Hidden Road por US$ 1,25 bi em um dos maiores negócios do mercado de ativos digitais

A Ripple, empresa norte-americana do setor de ativos digitais, anunciou nesta terça-feira, 8, a aquisição da Hidden Road, uma das corretoras institucionais que mais cresce no mundo. A plataforma movimenta US$ 3 trilhões anualmente em operações com mais de 300 clientes institucionais e oferece serviços avançados como clearing, corretagem principal e financiamento em mercados de câmbio (FX), ativos digitais, derivativos, swaps e renda fixa.

A aquisição é um dos maiores negócios do mercado de ativos digitais, envolvendo o pagamento de US$ 1,25 bilhão pela plataforma. Com isso, a Ripple se torna a primeira empresa do setor a operar uma prime broker global.

“Estamos em um ponto de inflexão para a próxima fase de adoção dos ativos digitais — o mercado dos EUA está efetivamente aberto pela primeira vez desde o fim do impasse regulatório da antiga SEC, e o setor está amadurecendo para atender às demandas das finanças tradicionais. Com esses ventos a favor, seguimos buscando oportunidades para transformar o setor, alavancando nossa posição e os pontos fortes do XRP para acelerar nossos negócios e aprimorar nossas soluções e tecnologias”, disse Brad Garlinghouse, CEO da Ripple.

A Ripple participou da rodada Série B da Hidden Road e já era cliente da plataforma. A conclusão do negócio está prevista para os próximos meses, sujeita à aprovação regulatória.

Mudanças para atender investidores institucionais

De acordo com um comunicado de imprensa, a Ripple vai injetar bilhões de dólares em capital para ampliar imediatamente a escala e atender à demanda pela plataforma de corretagem.

Além disso, a Hidden Road migrará suas atividades de pós-negociação para a rede XRP Ledger (XRPL), demonstrando seu potencial como blockchain de referência para finanças descentralizadas institucionais (DeFi).

“Com novos recursos, licenças e capital adicional para risco, esse negócio desbloqueará um crescimento significativo para a Hidden Road, permitindo aumentar nossa capacidade de atendimento, expandir nossa oferta de produtos e atuar em mais mercados e classes de ativos,” afirmou Marc Asch, fundador e CEO da Hidden Road.

“Juntos com a Ripple, estamos trazendo o mesmo nível de confiança e confiabilidade que os clientes institucionais esperam nos mercados tradicionais — agora projetado e otimizado para um mundo digital”, acrescentou.

A aquisição também pretende reforçar a posição do Ripple USD (RLUSD), stablecoin lançada pela Ripple no último ano, como uma stablecoin institucional de alta qualidade e com utilidade real, já que a Hidden Road passará a usá-la como colateral em seus produtos de corretagem principal. O RLUSD será a primeira stablecoin a possibilitar cross-margining entre o mercado cripto e os mercados tradicionais.

