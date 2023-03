Rio Grande do Sul faz parceria com cripto focada em sustentabilidade no agronegócio

O governo do Rio Grande do Sul assinou na quinta-feira, 30, um protocolo de intenções para o estabelecimento de uma parceria com a startup Agrigooders. A empresa desenvolveu uma criptomoeda própria, baseada no blockchain Ethereum, que busca recompensar agricultores por práticas sustentáveis, promovendo a proteção do meio ambiente.

A assinatura do termo ocorreu durante o South Summit Brazil, evento que reuniu diversas empresas focadas na inovação da economia. O governo foi representado no evento pelo atual vice-governador do estado, Gabriel Souza (MDB). O objetivo da parceria é "ampliar a sustentabilidade no agronegócio gaúcho".

De acordo com um comunicado do governo, a criptomoeda consegue ser usada para "monetizar de forma simples e direta o mercado global de pagamentos por serviços socioambientais gerados pelo sistema de produção agropecuário sustentável". Ele já está em circulação no mercado.

A Agrigooders trabalha com uma rede de parceiros que aceitam a criptomoeda em pagamentos e descontos, incluindo em lojas de insumos rurais ou urbanos. Ele também pode ser convertido em moeda corrente, créditos sociais ou então doado diretamente para causas sociais e "iniciativas verdes".

Para poder obter o ativo, um produtor rural precisa viabilizar ações de sustentabilidade, como ter desmatamento zero, preservar nascentes de rios, ter um manejo adequado de pastagens, um cadastro do ambiente rural e garantir o bem-estar e saúde dos animais em sua propriedade.

Uma vez que as práticas estejam sendo realizadas, elas rendem um certificado de sustentabilidade para o produtor e, então, o recebimento da criptomoeda, proporcional ao tamanho dessas atividades. A startup também fornece certificações de práticas sustentáveis tanto para produtores quanto para empresas. Com a parceria, os projetos já existentes do governo do Rio Grande do Sul poderão ser integrados à rede da Agrigooders, com a monetização pelo criptoativo.

Agronegócio e criptoativos

Rafael Brauner, CEO da Agrigooders, destacou que existem diversas oportunidades na integração entre os criptoativos e o agronegócio: "A ideia é conectar a cadeira do agro por meio da inteligência de dados e da transparência, reconhecendo e monetizando de forma imediata as boas práticas sustentáveis".

Já o vice-governador do Rio Grande do Sul destacou no comunicado sobre a parceria que "não há como fazer produção primária no mundo sem observar as questões ambientais e de sustentabilidade, algo que o mercado internacional tem exigido". Nesse sentido, a ação busca não apenas aumentar a sustentabilidade no agronegócio gaúcho, mas também facilitar sua inserção internacional.

