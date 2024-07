Rio de Janeiro ganha a primeira galeria do Brasil que une criptoativos e arte digital

Criada pela Metaverse Agency e inserida no projeto Reviver Cultural, a Meta Gallery abriu suas portas no final de junho, na Rua da Assembleia, com a 1ª Mostra Nacional de Criptoarte: o espaço também passa a sediar a Escola de Inovação em Artes Visuais e Tecnologia, trabalhando com a convergência entre arte, criptoativos e novas tecnologias.

Arte generativa, instalações imersivas, realidade virtual e aumentada, criptoarte e tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) são algumas das formas de criação que estarão na Meta Gallery.

“A arte, como todo processo criativo, está em constante atualização e mutação. Não à toa, o Refik Anadol se tornou grande atração do Moma”, ressalta Byron Mendes, CEO da Metaverse Agency e diretor da Meta Gallery, sobre a mostra do artista turco famoso por uso de inteligência artificial, no Museum of Modern Arts, de Nova York.

O projeto é uma parceria da agência com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, no projeto Reviver Cultural, de apoio a novos empreendimentos artístico-culturais iniciados em imóveis de frente para as ruas e que se encontravam ociosos, na região central.

As atividades da Meta Gallery preveem uma programação com base em oito exposições anuais, mostrando a produção de artistas que criam e desenvolvem suas obras por suportes tecnológicos.

“Como, no século 20, vieram o próprio Moma e o nosso MAM, hoje a arte tecnológica passa a ser protagonista, com seus próprios espaços”, acrescenta Byron, que trabalha com gestão de galerias ao longo das duas últimas décadas e, desde 2020, se focou na arte tecnológica, a partir da Metaverse Agency.

Além de abrir como a primeira galeria de arte tecnológica no Brasil, com sua programação de exposições, a Meta Gallery passa a ser sede da Escola de Inovação em Artes Visuais e Tecnologia. A instituição é pioneira no foco da educação artística a partir de tecnologias de ponta em blockchain, realidade virtual e inteligência artificial, entre outras ferramentas.

A metodologia já vem sendo adotada em cursos com integrantes da agência e parceiros, como a artista e pesquisadora Rejane Cantoni, em diversos locais, como colégios e unidades do Sesc. Agora em casa própria, a escola amplia sua missão de formar profissionais para um mercado em franca ascensão, mas, que, no Brasil, ainda está defasado de mão-de-obra qualificada, em termos quantitativos.