Rihanna relança música famosa em NFT que pagará royalties aos fãs

A cantora pop Rihanna vai pagar royalties da reprodução de uma de suas músicas a partir dos tokens não fungíveis (NFTs). Com um lançamento de edição limitada na última quinta-feira, 9, Rihanna comercializará 300 NFTs em parceria com uma produtora musical e uma plataforma de NFTs.

Cada NFT foi comercializado por cerca de US$ 210, ou R$ 1.111. A música escolhida para estrear o projeto é “Bitch Better Have My Money”, composta por Rihanna, Travis Scott, Kanye West e outros famosos, que foi hit mundial em 2015.

As músicas em NFT com certificado de platina de Rihanna serão transmitidas na plataforma Anotherblock, que também será responsável pela distribuição dos royalties entre os investidores do NFT. Ou seja, quem tiver um NFT de “Bitch Better Have My Money”, receberá cerca de 0,0033% dos royalties pela reprodução da música.

“Como fã, você tem um certo apego a um artista ou música. Quando você tem a oportunidade de possuir uma parte de uma música, isso muda o jogo. Ele cria um reino totalmente diferente de estar conectado, fora do streaming ou dos shows”, afirmou a Deputy, produtora musical de “Bitch Better Have My Money”, em um comunicado publicado pelo Bitcoinist.

“Bitch Better Have My Money” acumula mais de um bilhão de streams pelas plataformas de música em todo o mundo, como Spotify, Deezer e Apple Music. Ela também esteve entre as 50 melhores músicas segundo a Rolling Stone e os 10 melhores singles em oito países no seu ano de lançamento, além de ser uma das músicas mais dubladas do mundo, de acordo com dados da Pitchfork.

Rihanna pode estar prestes a fazer um show no Brasil, conforme anunciado pelo jornalista José Norberto Flesch no Twitter recentemente, o que deixou os fãs ainda mais animados.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok