Reviravolta? 3ª maior carteira compra US$13 milhões em bitcoin após queda

As baleias de bitcoin, como são conhecidas as carteiras que movimentam grandes quantidades da criptomoeda, voltaram ao mercado com o preço perto de US$ 60.000, e os dados mostram um comportamento clássico das baleias em mercados de alta.

De acordo com recursos de monitoramento on-line, nesta terça-feira, 16, a terceira maior carteira de bitcoin aumentou suas participações em 207 unidades da criptomoeda.

Baleias compram a queda

Apesar de ter caído 8% nas últimas 24 horas, o bitcoin continua sendo uma compra sólida para seus maiores investidores.

Somente uma carteira, que é agora a terceira maior com um saldo de 193.433,46915660 BTC, acrescentou o equivalente a US$ 12,84 milhões ao seu saldo sob o preço de US$ 62.053 por bitcoin.

“Com isso, este endereço aumentou suas participações em 635 BTC no mês de novembro”, observou o jornalista Colin Wu em comentários sobre o evento.

“O saldo atual deste endereço é 108.528,56 BTC, e a receita não realizada é de 4.632.109.617,37 dólares.”

Esse comportamento das baleias é de fato comum durante o bull run, como evidenciado pelos dados do blockchain sobre os picos do ciclo de alta anterior.

"Na minha opinião, as baleias e grandes players geralmente protegem seus bitcoins transferindo para exchanges de derivativos e assumindo posições vendidas quando compram uma grande quantidade de bitcoin nos preços mais baixos", explicou um colaborador da empresa de análise de blockchain CryptoQuant na terça-feira, 16.

“Esse padrão é bastante claro durante o último bull run (2017), quando o indicador das exchanges de derivativos atingiu o pico muitas vezes e o preço saltou. Agora, durante a alta, a métrica atingiu o pico quatro vezes, indicando que as baleias estão comprando e protegendo suas moedas continuamente. ”

O fato, resumiu a publicação, é um "sinal de alta no longo prazo" para a ação do preço.

Ação de preços do Bitcoin mantém-se conservadora

Os donos de bitcoin que guardam suas moedas pensando no longo prazo começaram a reduzir suas participações no bitcoin a partir deste mês.

No que é conhecido como “distribuição”, o fenômeno acompanhou historicamente a fase mais voraz da alta dos preços, como testemunhada no início de novembro de 2020.

O grande volume de compra em US$ 62.000, entretanto, não foi suficiente para evitar um novo teste de suportes mais baixos nesta terça-feira, 16, contrariando as expectativas do Whalemap, uma ferramenta dedicada para monitorar a atividade das baleias.

