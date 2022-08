Reveillon em Trancoso ganha experiências no metaverso Decentraland para a virada de 2023

Desde os anos 2000, o Reveillon na praia de Trancoso faz sucesso no Brasil inteiro como um dos destinos mais procurados para comemorar a virada do ano. Nesta edição da festa, quem comparecer ao Reveillon no Taípe poderá ter experiências que vão além do mundo real, chegando até ao metaverso.

A Festa do Taípe anunciou esta semana que a virada para 2023 à beira mar contará com a ajuda da tecnologia blockchain para criar experiências inéditas no Brasil. “Nesta edição, as experiências transcenderão o evento, também iremos para o metaverso e, na compra do ingresso, cada cliente receberá uma NFT com benefícios exclusivos”, contou Luiz Eurico Klotz, um dos fundadores da festa, que já está em sua 23ª edição.

Em parceria com a Agência Haute, uma versão da festa será criada no metaverso Decentraland e poderá ser acessada por aqueles que não conseguirem viajar até Trancoso, na Bahia. Conhecido como um dos maiores metaversos da atualidade, Decentraland é baseado em blockchain e já foi a escolha de diversas marcas para eventos, como Dolce & Gabanna, Tommy Hilfiger e o banco JPMorgan.

“Com o Taipeverse, além de amplificarmos a experiência, também levaremos o Taipe para aqueles que não estarão no Evento” contou Marcelo Raimondi, cofundador da Festa do Taipe. Quem comprar o ingresso da festa, também receberá um NFT exclusivo.

Com a iniciativa, a Festa do Taipe quer criar tendência no mercado de entretenimento, sendo o primeiro evento a ter uma coleção de NFTs, ações no metaverso e facilidades com marcas parceiras, de acordo com um comunicado.

Para se aproximar ainda mais de sua comunidade, a festa contará também um canal oficial no Discord, para troca de mensagens, áudios, músicas e fotos.

“O público do Taipe espera o ano todo pelo Réveillon. Queremos possibilitar que ele e as marcas, possam vivenciar a experiência Taipe não só na virada do ano” concluiu Bruno Dias, sócio da agência Haute.

