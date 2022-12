Retrospectiva do Google tem NFT como destaque mesmo após forte queda do mercado em 2022

Ao longo de 2022, o mercado cripto, que havia disparado no ano anterior, recuou significativamente. Criptomoedas, NFTs, Fan Tokens, entre outros, chegaram a desvalorizar até 90% em resposta a uma série de acontecimentos negativos para o setor e a macroeconomia. No entanto, o interesse do público brasileiro nos tokens não fungíveis (NFTs) permaneceu um destaque, segundo o Google.

Nesta quinta-feira, 8, o site mais famoso do mundo no ramo de buscas online divulgou uma retrospectiva dos assuntos mais pesquisados no Brasil e no mundo. Os dados revelam que o brasileiro ficou muito interessado em saber do que se tratava a nova tecnologia.

Isso porque “o que é NFT?” ficou em segundo lugar nas pesquisas realizadas no Brasil quando a dúvida do brasileiro era “o que é” alguma coisa. Os NFTs foram superados apenas pela dúvida “o que é comunismo?”, que ficou em primeiro lugar.

O que é NFT?

Caracterizados como uma espécie de registro digital imutável, os NFTs são tokens únicos e exclusivos, com sua autenticidade comprovada pela tecnologia blockchain. Diferente das criptomoedas, eles podem representar uma série de itens, sejam eles digitais ou da vida real.

Eles ganharam fama nos últimos anos por conta da digitalização mundial provocada pela pandemia do coronavírus e as políticas de afastamento social. Além de valorizarem a arte digital, também se tornaram boas oportunidades de investimento, com coleções disparando em 2021.

Os dados divulgados pelo Google colocam os estados do Distrito Federal e do Rio de Janeiro como os mais interessados em saber o que são os NFTs. Amapá, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte também estão entre os destaques em volume de pesquisa.

Neymar

Nas buscas relacionadas, o camisa 10 da Seleção Brasileira foi a principal personalidade a despertar o interesse do brasileiro em NFTs. Neymar é colecionador e também possui sua própria coleção de NFTs, comentando sobre o assunto com frequência nas redes sociais.

Além do jogador, a coleção Bored Ape Yacht Club, a mais valiosa do mundo, também se destacou. Pesquisas relacionadas apresentam o nome da coleção, além de termos como “macaco NFT”.

Os NFTs de “macacos entediados” ganharam o mundo depois que famosos como Neymar, Eminem e Madonna os adotaram como suas fotos de perfil nas redes sociais.

Além dos NFTs, se destacaram nas pesquisas do Google em 2022 as eleições presidenciais e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ambos os acontecimentos também influenciam o mercado de criptomoedas, que sofre com quedas significativas desde o início do ano. No Brasil, o projeto de lei que regulamenta o mercado cripto foi enviado para sanção presidencial nas últimas semanas.

