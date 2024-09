"Resolvemos as razões para não usar criptomoedas, mas faltam razões para usar", diz Vitalik Buterin

Vitalik Buterin, criador da Ethereum e uma das vozes mais influentes do mundo cripto, compartilhou nesta quarta-feira, 18, uma reflexão complexa sobre o momento do mercado. Em sua participação no evento Token2049, o desenvolvedor afirmou que o setor foi capaz de resolver as "razões para não usar cripto", mas não tem sido capaz de apresentar "as razões para usar cripto".

Em sua fala, Buterin focou no que chamou de "fracasso" no uso de criptomoedas como forma de pagamento. Na visão do desenvolvedor, os principais motivos para isso foram uma combinação de taxas elevadas que os usuários precisavam pagar e um conjunto de problemas de experiência de usuários.

Juntos, esses elementos serviram como "barreiras" para o uso das moedas digitais. Nos últimos anos, porém, Buterin acredita que essas questões foram superadas. De um lado, atualizações na Ethereum e o lançamento de redes de segunda camada como a Optimism e a Arbitrum ajudaram a reduzir as taxas a quase zero e a diminuir significativamente o tempo de espera para o processamento de transações.

Essas soluções, afirma o desenvolvedor, "estão rapidamente se tornando mais seguras e estão se tornando mais baratas". Além disso, ele cita a melhoria significativamente nas interfaces de projetos de cripto e na experiência dos usuários, que se aproxima cada vez mais da internet tradicional, a Web2.

Buterin afirma que "antes, as limitações da tecnologia eram uma barreira para o uso em pagamentos. Isso mudou hoje, o que significa que as razões para não usar cripto desapareceram. Mas as razões para usar cripto ainda não surgiram".

"Acho que é um erro falar que cripto é uma tecnologia de ganho de eficiência. Não é sobre as melhorias tecnológicas que ela traz, mas sim sobre introduzir uma tecnologia diferente no mercado", defendeu.

O criador da Ethereum comentou que vê as criptomoedas como um "concreto digital", servindo de base para a construção de estruturas digitais que resistam a diferentes problemas: "Os blockchains conseguem criar estruturas persistentes que são extremamente robustas. Com isso, a internet consegue contornar as fraquezas das estruturas tradicionais e também construir alternativas melhores, resolvendo os mesmos problemas".

Para ter sucesso, porém, Buterin ressaltou que "cripto precisa satisfazer as necessidades da adoção em massa mas sem perder a essência descentralizada do setor. É preciso trazer as âncoras de confiança do mundo tradicional para o mundo Web3".

"Não é sobre ou ser um anônimo sem confiança ou uma pessoa verificada sem privacidade. É sobre conseguir ter privacidade e confiança ao mesmo tempo. Não podemos sacrificar praticidade em nome da descentralização ou sacrificar a descentralização em nome da praticidade. Precisamos ter as duas coisas ao mesmo tempo", defendeu.