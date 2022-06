Reserva lança novos NFTs e vai fazer distribuição gratuita a investidores

Após ter lançado sua própria coleção de NFTs, a Reserva dá mais um passo em direção ao universo dos NFTs com a ReservaX, sua frente voltada para o estudo de inovação e novas tecnologias. Na próxima terça-feira, 14, a empresa vai distribuir novos NFTs aos investidores de sua coleção original, como parte de um dos benefícios de ser dono de um NFT da Reserva.

Os novos NFTs serão como uma “parte 2” da coleção original, que contava com unidades distintas dos “Pistol Birds”, uma versão mais invocada do famoso logotipo da marca de roupas.

Chamada de “Collection Series Birds”, a coleção contará com três novos pássaros, e cada investidor receberá um NFT de acordo com a quantidade de pássaros que já possui:

• Forest Bird: Destinado a investidores que detenham 1 Pistol Bird

• Papeete Bird: Destinado a investidores que detenham 2 ou mais Pistol Birds e que não forem Collectors

• Collector Bird: Destinado a investidores classificados como Collectors, aqueles que detém toda a coleção original com os 6 Pistol Birds, um de cada (Savage, Wild, Electra, Pop, Skull e Bird-o-Tron).

A distribuição será feita a partir da verificação das carteiras digitais dos investidores da coleção original. A partir disso, será disponibilizado o acesso para o resgate do novo NFT. De acordo com um comunicado de imprensa, a verificação “ocorrerá no dia 14 às 14 horas e, entre os dias 15 a 20 de junho, será liberado o resgate, respeitando a distribuição conforme critérios de aquisição de NFTs da marca”. Uma página com a regulação da promoção foi disponibilizada pela ReservaX.

Segundo a regulação da campanha, o número de NFTs disponibilizado para resgate ainda não foi definido e pode depender da quantidade de carteiras digitais verificadas. No entanto, a empresa divulgou uma aproximação de quantos NFTs pretende distribuir:

• Forest Bird: 250 NFTs

• Papeete Bird: 80 NFTs

• Collector Bird: 20 NFTs

Os números oficiais serão divulgados no dia 15 de junho, e não devem ultrapassar a quantidade de investidores dos Pistol Birds originais. A empresa ainda destaca que para ganhar o novo NFT, é necessário que o investidor realize seu resgate no período correto e arque com as taxas de transação da rede blockchain.

“O ‘free-mint’ é uma bonificação, prestigiando os donos de nossos NFTs com a entrega de mais um NFT extra como forma de agradecimento por estarem nesta jornada conosco. A ideia surgiu em nossas conversas com a própria comunidade e - como estamos co-criando tudo isto junto - achamos mais do que justa a iniciativa!”, disse Pedro Cardoso, diretor de Marketing Digital e Inovação na Reserva em entrevista à EXAME. “Free-mint” foi o nome dado pela empresa para a distribuição dos NFTs gratuitos.

A nova coleção de NFTs da ReservaX ainda promete outros benefícios aos investidores. Cada NFT dará ao seu dono o acesso ao canal exclusivo da marca no Discord, a uma loja com produtos exclusivos, pré-vendas e lançamentos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok