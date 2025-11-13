República Tcheca faz 1ª compra de bitcoin por um banco central da história

O banco central da República Tcheca anunciou nesta quinta-feira, 13, um investimento de US$ 1 milhão no bitcoin e em outras criptomoedas. A compra é a primeira do tipo realizada por um banco central e faz parte de um "teste" anunciado pela autarquia em torno do uso desses ativos como reserva monetária.

No anúncio, o Banco Nacional da República Tcheca disse que adquiriu unidades de bitcoin, de uma stablecoin pareada ao dólar e de depósitos bancários tokenizados. A autarquia não informou quais ativos específicos foram adquiridos além do bitcoin e os montantes investidos.

Com as compras, o banco central criou um portfólio de testes que servirá como um piloto para estudar o potencial desses ativos como parte das reservas de um banco central. No comunicado, a autarquia explicou que buscava uma experiência prática de uso de criptomoedas.

O Banco Nacional da República Tcheca ressaltou que não deve realizar novos investimentos no bitcoin ou em outras criptomoedas no curto prazo. Além disso, o valor investido não foi subtraído das reservas internacionais da autarquia, com o banco central usando outros recursos.

Países como os Estados Unidos e El Salvador contam com reservas de bitcoin, mas até o momento as aquisições ou criação das reservas não foram feitas por bancos centrais, mas sim pelos próprios governos dos países.

Ao explicar a decisão, o banco central destacou que as criptomoedas e a tecnologia blockchain tem potencial para "afetar fundamentalmente o funcionamento do sistema financeiro e de pagamentos no futuro". Ele citou ainda análises que mostram uma adoção crescente desses ativos.

"A análise demonstra que os ativos digitais estão evoluindo e sendo incorporados aos ativos de investimento de fundos e empresas, podendo ganhar cada vez mais aceitação no futuro. O Banco Nacional da República Tcheca pretende estar preparado para essas mudanças", destacou.

A possível compra de bitcoins para a criação de uma reserva foi sugerida pelo presidente do banco central do país, Aleš Michl, em janeiro deste ano. À época, ele citou a alta lucratividade de investimentos no ativo e o seu potencial de servir como uma reserva de valor.

Ao comentar o anúncio dessa semana, Michl destacou que a prioridade do banco central segue sendo a manutenção da força da moeda local e o controle da inflação no país. "No entanto, novas formas de pagamento e investimento surgirão rapidamente nos próximos anos".

"É realista esperar que, no futuro, seja fácil usar nossa moeda para comprar títulos tchecos tokenizados e muito mais – com um toque, um café expresso; com outro, um investimento como um título ou outro ativo que antes era privilégio de grandes investidores. Como banco central, queremos testar esse caminho”, pontuou.

