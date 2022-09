Renner inova com blockchain e lança versão digital de roupas primavera-verão no metaverso

Depois de inaugurar mais de 640 lojas e se tornar uma gigante da moda brasileira, a Renner acredita que o metaverso será a próxima tendência da primavera-verão 2022. Na próxima quinta-feira, 1, a varejista realizará o lançamento de sua nova coleção de roupas no metaverso Decentraland, e usuários poderão experimentar suas versões digitais.

O evento será realizado de forma simultânea no metaverso e no mundo físico graças a uma parceria da Renner com a Housi, startup brasileira de moradia por assinatura.

Tanto o espaço físico da Housi na Rua Oscar Freire em São Paulo, quanto nas coordenadas -70, 42 de Decentraland foram escolhidos para uma festa que celebra a estratégia figital de ambas as empresas, segundo um comunicado.

O termo “figital” ganhou força nos últimos anos e significa a união dos termos “físico” e “digital”.

“Essa parceria com a Housi nos permite dar mais um passo na nossa estratégia phygital, levando para o metaverso looks de uma coleção recém-lançada no mundo físico. Ao desenvolvermos pela primeira vez skins e estrearmos no Decentraland, reforçamos nossa intenção de estar onde o nosso cliente está, com inovação e cumplicidade, independentemente do canal que ele escolher para se relacionar com a nossa marca”, afirmou Maria Cristina Merçon, diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner.

Decentraland é um dos maiores metaversos da atualidade, e já conta com a presença de grandes marcas como Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Forever 21, Samsung e o banco JPMorgan. Além disso, a plataforma valoriza o desenvolvimento da moda digital, com um bairro dedicado e a realização do Metaverse Fashion Week.

Situado no terceiro andar do prédio digital da Housi no metaverso, o rooftop conta com com piscina, drinks e DJs em uma experiência que reflete o estilo de vida que a startup oferece aos seus moradores. Todo o prédio foi desenvolvido em parceria com a MetaMundi, agência especializada em soluções para marcas no metaverso.

"Estamos muito felizes por abrir as portas da nossa Housi no metaverso para a Renner, uma marca que sempre admiramos e com missões que se conectam com as nossas. O objetivo desta iniciativa é continuar impactando o mundo positivamente com soluções flexíveis, jornadas inovadoras e sustentáveis, que transcendem o business tradicional para conectar comunidades diferentes e multiplicar experiências", afirmou Roberta Faria, CMO da Housi.

Durante o evento no rooftop, os visitantes terão duas opções para experimentar as roupas digitais da coleção primavera-verão Renner, lançada no último dia 24.

Ao entrar no ambiente físico da startup, eles terão a possibilidade de criar seus avatares em uma estrutura disponibilizada pela marca no local, permitindo vestir as roupas digitais. Além disso, haverá QR codes para que os interessados possam baixar por conta própria as roupas digitais no metaverso.

Os visitantes também poderão conferir as roupas da nova coleção expostas tanto no lobby do prédio digital da Housi quanto no ambiente físico do evento. Todas as peças que participam da ação foram desenvolvidas de forma totalmente digital a partir de tecnologia 3D. Ao todo, serão quatro modelos da coleção primavera-verão.

“Em parceria inédita com a Renner, a Housi dá mais um passo rumo ao futuro e se torna a primeira empresa do mercado imobiliário a fechar ação com uma varejista no metaverso. Este é mais um avanço no sentido de entregar inovação tecnológica e soluções completas que surpreendam os nossos usuários”, conclui Alexandre Frankel, CEO da Housi.

