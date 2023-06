Relógios da Rolex são transformados em NFTs e usados como garantia em empréstimo

Uma operação de empréstimo chamou a atenção do mercado cripto por usar dois relógios da marca Rolex como garantia, transformando os ativos físicos em tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e transferindo-os entre as partes envolvidas. Ao todo, foram emprestados US$ 14,5 mil (quase R$ 70 mil, na cotação atual).

A operação ocorreu no Arcade, um dos principais protocolos de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) para empréstimos com uso de NFTs. Na operação, um usuário conseguiu um empréstimo ao usar os dois relógios Rolex como garantia, ou "colaterais".

O empréstimo tem dureção de 56 dias, com uma taxa de juros de 1,84%. As versões físicas dos relógios são armazenadas por outro protocolo de DeFi, o 4KProtocol, que criou as versões tokenizadas usadas no empréstimo. Ao conceder o valor solicitado, o credor recebeu os tokens como garantia.

O usuário Cirrus, um dos conselheiros do Arcade, explicou em um post no Twitter que o dono dos relógios Rolex os enviou para o 4KProtocol e recebeu as versões em NFTs. Com isso, ele pode usar os criptoativos "para obter liquidez a nível global, em vez de tomar um empréstimo predatório em uma loja de penhores local".

These @ROLEX watches, stored at @4KProtocol, are being used as collateral for DeFi loans on Arcade.

Using Real-World Assets (RWAs) like luxury goods on-chain could open up a huge market for DeFi. pic.twitter.com/17JB2R7z6I

— Arcade.xyz (@Arcade_xyz) June 14, 2023