Relatório da McKinsey aponta que metaverso pode criar US$ 5 trilhões em valor até 2030

Embora o mercado de baixa de 2022 tenha alimentado a empolgação em torno dos diferentes setores do mercado de criptomoedas, como tokens não fungíveis (NFTs) , o metaverso permanece bem posicionado para a revolução de longo prazo.

Considerando a miríade de casos de uso centrados no consumidor e nos negócios que o metaverso poderia atender, um relatório da McKinsey & Company destaca o potencial da tecnologia para gerar até US$ 5 trilhões em valor até 2030.

Para que o Metaverso alcance todo o seu potencial, o relatório destacou a necessidade de quatro capacitadores tecnológicos — dispositivos (AR/VR, sensores, haptics e periféricos), interoperabilidade e padrões abertos, plataformas facilitadoras e ferramentas de desenvolvimento.

No entanto, o sucesso do metaverso é ponderado por um maior foco na maximização da experiência humana destinada a proporcionar experiências positivas para consumidores, usuários finais e cidadãos.

Até o momento, as iniciativas de metaverso em torno de marketing, aprendizado e reuniões virtuais tiveram o mais alto nível de adoção em vários setores. No entanto, a maioria das iniciativas em torno do metaverso teve adoção baixa, de acordo com uma pesquisa de abril de 2022 com executivos seniores realizada pela McKinsey.

“O metaverso é simplesmente grande demais para ser ignorado”, dizia o relatório, destacando o impacto que pode ter na vida comercial e pessoal. A McKinsey estimou que mais de 50% dos eventos ao vivo poderiam ser realizados no metaverso até 2030, potencialmente gerando até US$ 5 trilhões em valor.

O metaverso está bem posicionado para hospedar românticos modernos, já que um terço dos solteiros pesquisados ​​​​mostrou interesse em namorar no mundo virtual . De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo Dating.com, uma plataforma de matchmaking online:

“Com avanços na tecnologia de aplicativos de namoro e no metaverso, mais encontros estão abertos para fazer conexões que abrangem diferentes cidades, países e até continentes.”

Com o metaverso, os solteiros estão abertos a namorar pessoas de diferentes localizações geográficas.

