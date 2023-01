Relatório: como lucrar com a criptomoeda que é o 'berço' da nova geração da internet

Uma das criptomoedas mais populares do mercado, a maior plataforma do mercado de contratos inteligentes e o "berço" das aplicações na Web3, a próxima geração da internet. É assim que alguns dos maiores especialistas do mercado cripto definem a Ethereum e seu token nativo ether (ETH).

Nesta semana, um relatório completo apresenta a origem, a história e os detalhes da rede, mas foca em um ponto ainda mais relevante: todas as informações necessárias para investir e lucrar com ela.

Do seu surgimento, em 2011, até a situação atual do projeto - passando pelo lançamento ao público em 2015 e a sua atualização mais recente em 2022 - o relatório apresenta toda a trajetória do blockchain e da sua criptomoeda nativa, o ether, atualmente a segunda maior do mundo em capitalização de mercado, atrás apenas do bitcoin.

O relatório, que pode ser baixado neste link, explica também as principais aplicações da rede Ethereum atualmente, os seus diferenciais e os planos dos desenvolvedores para futuras atualizações, destrinchando o "roadmap" que deve guiar os próximos passos de um dos principais blockchains do mundo.

O documento ainda analisa uma das chaves para o sucesso da rede e sua criptomoeda: os contratos inteligentes. Com potencial para revolucionar uma série de áreas do comércio e da indústria no mundo todo, em especial o mercado financeiro, a tecnologia evoluiu junto com o blockchain, fazendo com que trouxesse "inúmeros casos de uso" consigo.

E, para além das suas aplicações, a Ethereum também se tornou uma oportunidade de investimento a partir do seu token. O ether, que foi lançado no mercado valendo centavos e hoje já é cotado a mais de US$ 1.400.

Junto com as vantagens, os especialistas também detalham os riscos dessa forma de investimento, indo além da questão da volatilidade comum aos criptoativos e entrando em alguns desafios específicos que a rede ainda poderá enfrentar.

Com isso, o objetivo é fornecer todas as informações necessárias para os investidores e garantir acesso ao "principal blockchain para aplicativos descentralizados", oferecendo uma oportunidade de ter exposição direta ao que promete ser uma das principais tendências para a internet nos próximos anos.

Garanta acesso ao relatório completo e saiba como lucrar com a segunda maior criptomoeda do mundo

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok