Reino Unido lidera mercado de criptomoedas na Europa Ocidental, revela estudo

O Reino Unido emerge como uma importante potência global das criptomoedas em todo o mundo e o país que registrou o maior volume bruto de transações na Europa Central, do Norte e Ocidental (CNWE), de acordo com um novo estudo da Chainalysis.

A empresa de análise de dados de blockchain divulgou em 18 de outubro dois novos capítulos do relatório "Geografia das Criptomoedas 2023", incluindo seu novo estudo sobre a CNWE e a segunda edição dedicada à Europa Oriental. Anteriormente, o estudo já abordou dados sobre a África Subsaariana e a América Latina.

De acordo com o relatório focado na CNWE, a região tornou-se a segunda maior economia do mercado global de criptomoedas no ano passado, atrás apenas da América do Norte. A região foi responsável por 17,6% do volume global de transações efetuadas entre julho de 2022 e junho de 2023, tendo movimentado um valor estimado de US$ 1 trilhão on-chain durante o referido período.

Liderança do Reino Unido

O Reino Unido lidera a lista dos maiores mercados de criptomoedas da CNWE e também ficou em terceiro lugar no mundo inteiro em termos de volumes de transações, atrás dos Estados Unidos e da Índia. De acordo com a Chainalysis, o Reino Unido movimentou um valor estimado de US$ 252,1 bilhões em transações envolvendo criptomoedas no ano passado.

Outras grandes potencias regionais do mercado de criptomoedas são a Alemanha e a Espanha, que movimentaram cerca de US$ 120 bilhões e US$ 110 bilhões em criptomoedas no ano passado, respectivamente. Esses países são seguidos por França, Holanda, Itália, Suíça, Suécia, entre outros.

Alguns analistas do mercado já haviam sugerido anteriormente a crescente adoção das criptomoedas no Reino Unido. Em fevereiro, a plataforma de impostos sobre criptomoedas Recap informou que Londres era a cidade mais preparada para abrigar negócios relativos a criptomoedas do , superando Dubai e Nova York.

O alto nível de adoção de criptomoedas no Reino Unido ocorre em meio à implementação de uma série de marcos regulatórios sobre a indústria e o mercado de criptomoedas. O governo do Reino Unido tem progredido constantemente em direção à adoção da Lei de Serviços e Mercados Financeiros, que inclui uma definição de criptoativos à legislação de serviços financeiros em vigor no país, além de fornecer um marco regulatório para stablecoins como o Tether.

Em outubro de 2023, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido implementou o Regime de Promoções Financeiras, estabelecendo um padrão regulamentado para que as empresas de criptomoedas promovam suas atividades sem prejudicar os investidores.

Anteriormente, em setembro de 2023, o Reino Unido também adotara a "Regra de Viagem" de criptomoedas do Reino Unido, exigindo que as empresas de criptomoedas operando no Reino Unido coletassem, verificassem e compartilhassem algumas informações sobre determinadas transferências de criptoativos.

Além do relatório da CNWE, a Chainalysis também divulgou um relatório detalhado sobre a Europa Oriental, que é o quarto maior mercado global de criptomoedas por volume transacionado, de acordo com a empresa. A região movimentou US$ 445 bilhões em criptomoedas entre julho de 2022 e junho de 2023, o que representa 8,9% do total global de transações efetuadas durante o período analisado.

