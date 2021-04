Turquia descarta banir criptomoedas: 'Não se corrige nada fazendo isso'

Após boatos de que buscaria banir totalmente as criptomoedas do país, o banco central da Turquia descartou essa posibilidade a afirmou que a ideia é criar um conjunto de leis para regular o setor nos próximos 15 dias.

Em entrevista ao canal público local TRT, Şahap Kavacıoğlu, diretor do banco central da Turquia, afirmou que "você não consegue consertar nada proibindo as criptomoedas, e nós não temos a intenção de fazer isso".

A Turquia proibiu, há cerca de uma semana, o uso de criptomoedas para realizar pagamentos no país. A decisão foi tomada depois que o uso dos ativos digitais cresceu muito no país devido ao aumento da inflação.

Kavacıoğlu não deu detalhes sobre a regulação que será criada, mas indicou que o banco central pretende esclarecer o que as criptomoedas representam do ponto de vista legal e também como elas deverão ser armazenadas pelas instituições.

A notícia vem poucos dias depois da prisão de funcionários de duas exchanges de criptoativos locais, acusadas de fraude e crimes financeiros pelas autoridades turcas.

O diretor do banco central turco também afirmou que a nova regulação é necessária devido ao "preocupante aumento de fundos sendo enviados para fora do país através do uso de criptomoedas".

A notícia da imposição de restrições ao uso de criptoativos na Turquia foi um dos motivos para a recente queda no preço do bitcoin, junto com especulações sobre nova regulação nos EUA, redução da excitação causada pelo IPO da Coinbase no mercado, entre outros.

Apesar da baixa na última semana, o bitcoin já recuperou parte das perdas e atualmente é negociado a 53.200 dólares no mercado internacional, o que representa uma alta de quase 6% nas últimas 24 horas.

