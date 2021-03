'Queremos o Brasil na vanguarda, alocando reservas em bitcoin', diz deputado

Paralisadas desde março do ano passado devido à pandemia, as discussões sobre os projetos de leis (PL) que regulamentam os criptoativos no Brasil podem voltar à Câmara dos Deputados em breve. Mais do que isso, existe a expectativa de aprovação da legislação ainda em 2021.

"A previsão é que já na próxima semana se instale as Comissões Permanentes da Casa e, com isso, esperamos também a volta do debate da Comissão Especial do projeto", disse o deputado Aureo Ribeiro, autor dos projetos de lei 2303/2015 e 2060/2019, que tratam do assunto, em entrevista à EXAME.

Segundo o deputado, o cenário atual é favorável à aprovação do PL devido ao amadurecimento do mercado de criptoativos e do maior entendimento dos parlamentares não apenas sobre o assunto, mas sobre a necessidade da regulamentação: "Quando criamos o primeiro projeto, ninguém conhecia do assunto. Hoje isso mudou, é algo que amadureceu entre os deputados e senadores. Com o crescimento da criptoeconomia, a alta do bitcoin, o avanço de diversos países sobre o tema, hoje já se fala até em real digital, e assim conseguimos sensibilizar os deputados para voltar no tema".

De acordo com ele, o projeto 2303/2015 será deixado de lado, com foco na aprovação do PL 2060/2019: "O PL 2060 é fruto dos debates e audiências realizados na Câmara. É um projeto que está pronto, teremos no máximo pequenos ajustes. Trata-se de uma regulamentação com um viés libertário, porque acreditamos que é um setor em evolução, as coisas acontecem muito rápido, e temos certeza de que o mercado vai se ajustar".

O deputado acredita que o PL pode ser levado para votação ainda em 2021. "Durante as discussões, apresentamos um novo projeto [2060/2019], robusto, mas quando tivemos a chance de aprovar na comissão, o relator tinha outra opinião. Mas, agora, o relator do projeto, deputado Expedito Netto, amadureceu no seu entendimento sobre o assunto e acredito que ainda no primeiro semestre poderemos colocar o projeto em votação".

"Muitos partidos participaram das discussões e esse é um tema que está de acordo com a agenda brasileira, de inovação financeira, de inovação digital. Com apoio do governo, com o entendimento do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, que é um homem digital, não tenho dúvidas que conseguiremos aprovar o projeto", disse Aureo, refutando a possibilidade do novo projeto ser reprovado caso seja levado ao plenário.

Para Aureo Ribeiro, a aprovação de uma regulamentação dos criptoativos pode colocar o Brasil na vanguarda: "A aprovação desse projeto seria um grande avanço. Queremos que o Brasil seja referência no uso dos criptoativos, ou vamos ficar para trás. O avanço digital passa por aqui, já transacionamos um volume enorme em criptoativos, e é importante uma regulamentação também para coibir fraudes, golpes, pirâmides financeiras, e também para educar a população sobre o assunto".

"O Brasil precisa de transparência e agilidade para diminuir a burocracia, e a tecnologia blockchain sem dúvidas pode ajudar nos processos burocráticos. Queremos fazer parte no impacto digital, usar a tecnologia a nosso favor. Queremos que o Brasil possa investir parte das suas reservas em bitcoin, como outros países já estão dialogando. Da mesma forma que compramos dólar, euro, deveríamos poder comprar bitcoin, o que seria muito importante para nosso equilíbrio", afirmou o deputado.

Atualmente, sem uma legislação específica para tratar dos criptoativos, as regras sobre uso de criptoativos no Brasil é respaldada por posicionamentos individuais de diferentes autarquias e órgãos, como a CVM, a Receita Federal e o Banco Central. A falta de uma regulamentação clara, na forma de lei, é aguardada ansiosamente pelos participantes do mercado, que esperam ter mais segurança jurídica para dar andamento às suas iniciativas.

