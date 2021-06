Índia pode reconhecer bitcoin como ativo financeiro, diz jornal local

Poucos meses depois de ameaçar banir o bitcoin, a Índia pode seguir o caminho oposto. Segundo fontes do governo ouvidas pelo jornal local "New Indian Express", o país deve classificar a criptomoeda como uma classe de ativo financeiro em breve.

Se a medida for tomada, a Securities and Exchange Board of India (SEBI), autoridade reguladora para títulos mobiliários, ficará responsável por regular as criptomoedas no país. A publicação afirma que o projeto de lei para regulamentar o mercado cripto na Índia poderá ser apresentado na sessão do parlamento que está marcada para julho.

A informações surge poucas semanas depois do banco central local, o Reserve Bank of India (RBI), divulgar comunicado repreendendo bancos que impedem transações relacionadas aos ativos digitais. O diretor do RBI, Shakthikanta Das, entretanto, reiterou que ainda preocupações foram enviadas ao governo em relação às criptomoedas e citou uma circular emitida em 2018, quando o banco central tentou proibir as criptomoedas na Índia e foi proibido de fazê-lo pela Suprema Corte.

“Podemos dizer com certeza que o novo comitê que trabalha sobre as criptomoedas está otimista quanto à regulamentação do setor. Uma nova proposta estará em breve no Gabinete, que analisará o cenário geral e dará o melhor passo à frente. Temos esperança de que o governo adote as criptomoedas e a tecnologia blockchain”, disse Ketan Surana, CFO da Coinsbit e membro da Associação de Internet da Índia, ao "New Indian Express".

Grandes empresas do mercado de criptoativos como as corretoras Kraken, Bitfinex e KuCoin já estudam uma possível entrada no país, na expectativa de que o mercado local, em um país com mais de 1,3 bilhão de pessoas, se torne um dos maiores centros para as criptomoedas no mundo.

Apesar da expectativa sobre a classificação do bitcoin como ativo financeiro, fontes ouvidas pelo jornal indiano acreditam que não há possibilidade de decisões mais agressivas, como aquela tomada pelo governo de El Salvador: “Aceitar o bitcoin como moeda legal é uma boa ideia apenas para aqueles países que não têm moeda própria ou dependem do dólar americano”, disse Hitesh Malviya, especialista em blockchain e criptomoedas, ao jornal indiano.

