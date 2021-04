Empresas de blockchain afastam rumor de repressão às criptomoedas nos EUA

Osato Avan-Nomayo, do Cointelegraph

Kristin Smith, diretora executiva da Blockchain Association, afastou os temores de que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estivesse perto de reprimir o bitcoin e as criptomoedas.

Na verdade, rumores de que o Tesouro apresentava acusações de lavagem de dinheiro contra algumas instituições financeiras usando criptomoedas começaram a circular nas redes sociais durante o fim de semana.

O relatório surgiu durante um período de vendas massivas de criptoativos, que fez com que a capitalização do mercado caísse mais de 240 milhões de dólares enquanto o bitcoin caiu para aproximadamente 52.000 dólares.

Em entrevista à CNBC, Smith desmascarou a existência de relatórios, afirmando que cabia ao Departamento de Justiça acusar as empresas de lavagem de dinheiro.

Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, é uma importante crítica de criptomoedas, que em fevereiro caracterizou o aparente uso indevido de criptomoedas para atividades ilegais como uma preocupação crescente.

Enquanto isso, vários estudos mostram que o uso criminoso de criptomoedas é responsável por uma porção ínfima das negociações de criptoativos globalmente. Na verdade, Michael Morell, um ex-diretor interino da Agência Central de Inteligência (CIA), publicou recentemente um artigo mostrando que a ampla generalização das moedas digitais como canais de financiamento do crime era exagerada.

O artigo de Morell também concluiu que as ferramentas forenses de blockchain são suficientemente robustas para detectar transações ilícitas.

Comentando sobre os esforços das partes interessadas em criptomoedas para remediar a falta de informação em Washington à respeito dessa indústria, Smith observou que vários atores do mercado estão contribuindo com mais recursos para os esforços de um lobby positivo na capital.

No início de abril, organizações importantes no espaço das criptomoedas, como Coinbase e Square, anunciaram uma nova iniciativa de lobby batizada de Crypto Council for Innovation. Além da Blockchain Association, outros grupos como o Coin Center também estão pressionando por regulamentações sensatas para a moeda digital nos Estados Unidos.

Para Smith, eventos como a listagem da Coinbase na Nasdaq oferecem uma prova da crescente validação do mercado em relação à indústria de criptomoedas, um fenômeno que as autoridades em Washington dificilmente podem ignorar.

