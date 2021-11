Regulação de stablecoins será catalisador para adoção em massa, diz BofA

A publicação do relatório do Tesouro e do relatório sobre stablecoins (RoS) no início deste mês é uma "indicação de urgência" para a regulamentação de stablecoins, dado seu potencial para se tornar um método de pagamento realmente viável, afirmou o Bank of America em uma pesquisa publicada nesta terça-feira, 23.

As instituições estão esperando que as regras sejam definidas antes de aumentar sua exposição aos ativos digitais, e uma “estrutura regulatória deve incentivar as empresas de pagamentos a integrar a tecnologia blockchain e as stablecoins em suas plataformas”, afirma o banco.

Mastercard, Signature, Visa e Western Union, que possuem ações com classificação de compra na cobertura de pesquisa do BofA, podem ter um aumento em seu valor de mercado a partir da regulamentação das stablecoins.

A supervisão é necessária para stablecoins, pois agora elas são um “ativo sistemicamente importante” com um valor de mercado de cerca de 141 bilhões de dólares e volume de transações trimestrais de mais de 1 trilhão de dólares em 2021, segundo o banco.

Apesar do tamanho e do crescimento do mercado, os emissores de stablecoins não são regulamentados por uma estrutura abrangente e “fornecem níveis instáveis de transparência sobre a composição das reservas que servem de lastro para suas stablecoins”, afirma o BofA em seu relatório.

O RoS observa que o “potencial de crescimento rápido das stablecoins cria risco sistêmico”, pois “ativos digitais e mercados financeiros tradicionais estão mais conectados do que muitos imaginam”. O relatório sobre stablecoins recomendou uma ação rápida do Congresso dos EUA e a aprovação de uma legislação para integrar as stablecoins ao sistema bancário, permitindo a supervisão federal.

Se os reguladores decidirem que todos os emissores de stablecoins devem ser depositários segurados, isso pode levar os bancos a emitir suas próprias stablecoins, acrescentou o BofA.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

