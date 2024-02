Reeleito, Bukele trouxe lucro milionário para El Salvador com bitcoin, mas população rejeita cripto

Apesar de o Tribunal Superior Federal de El Salvador ainda não ter divulgado os resultados finais, Nayib Bukele se declarou reeleito no país no último domingo, 4. Além de famoso pela “guerra contra as gangues” em um projeto controverso de pacificação do país, Bukele também é conhecido por ter implementado o bitcoin como moeda oficial de El Salvador em 2021.

Pouco mais de dois anos depois, o país já realizou diversas iniciativas que envolvem bitcoin, com projetos da “Praia Bitcoin”, “Cidade Bitcoin”, mineração da criptomoeda através da energia de vulcões, títulos de dívida pública em bitcoin, cidadania para quem decidir investir US$ 1 milhão em bitcoin no país e até mesmo a inclusão de matérias sobre a criptomoeda em escolas.

O investimento do governo salvadorenho em bitcoin foi alvo de muitas críticas, mas finalmente deu lucro no último ano. Na época, o presidente Bukele anunciou que caso optasse por vender os bitcoins do país, o lucro seria de cerca de US$ 3,6 milhões.

No entanto, o presidente reeleito também afirmou que não tinha intenção de se desfazer das posições do país em bitcoin. O valor também representaria um lucro de apenas 2,86%. Atualmente, o preço do bitcoin subiu de US$ 42 mil (época do anúncio de Bukele) para pouco mais de US$ 43 mil.

População rejeita cripto

Apesar da variedade de iniciativas do governo salvadorenho com bitcoin e o fato de algumas delas derem resultado positivo, a adoção da criptomoeda que virou moeda de curso legal no país ainda é lenta.

Até o momento, o bitcoin ainda não substituiu a moeda mais forte em El Salvador: o dólar americano. Além disso, os níveis de adoção também não decolaram mesmo com a inserção de matérias sobre a criptomoeda em escolas. Boa parte da população não apresenta conhecimento técnico o suficiente para aderir à tecnologia, que pode ser complicada até mesmo para os mais adeptos.

De acordo com uma pesquisa recente da Triple-A, aproximadamente 109.175 pessoas possuem bitcoin em El Salvador, ou aproximadamente 1,72%. Já um estudo da Universidade Centroamericana José Simeón Cañas apontou que apenas 12% da população local usou bitcoin para pagar por bens ou serviços em 2023, um número significativamente inferior aos 24,4% revelados pela mesma pesquisa em 2022.

Com a reeleição de Bukele, a expectativa é que o presidente continue com iniciativas pró-bitcoin no país e utilize a criptomoeda como estratégia de tesouraria.

“É importante que os opositores e os autores dessas peças de sucesso retirem as suas declarações. A atitude responsável seria eles emitirem retratações, apresentarem desculpas ou, pelo menos, reconhecerem que El Salvador agora está gerando, tal como relataram repetidamente que estávamos a incorrer em perdas”, disse Bukele no ano passado ao anunciar que os investimentos de El Salvador em bitcoin estavam “no verde”.

