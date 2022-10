Redes sociais na nova fase da web: profissionais discutem opções após interesse de Musk no Twitter

Entre os dias 11 e 14 de outubro ocorreu a Devcon, conferência focada em desenvolvedores da Ethereum, segundo maior blockchain do mundo. No último dia, um dos principais assuntos debatidos por grandes nomes do setor foram as redes sociais descentralizadas. O tema teria vindo à tona, principalmente, por conta do interesse de Elon Musk em comprar o Twitter.

Durante o evento, foi apresentado o projeto Lens Protocol, que espera descentralizar as redes sociais e dar propriedade de conteúdo para usuários e criadores.

“Este é um potencial divisor de águas para a maneira como todos nós interagimos com a Internet, e os recentes debates em torno dos planos de compra do Twitter de Elon Musk destacam a necessidade de uma alternativa descentralizada aos gigantes sociais que dominaram a Web2”, comentou Mel Gelderman, CEO da Token.com.

O termo “Web2” se refere à fase atual da internet, enquanto a Web3 significa a nova fase que englobaria a tecnologia blockchain, NFTs e criptomoedas.

A Web3 é apresentada por muitos entusiastas do setor como uma alternativa à problemática do monopólio de dados atual por grandes empresas, como Google e Facebook. Devido ao caráter descentralizado do blockchain, redes sociais da Web3 podem fornecer tanto ao criador de conteúdo quanto ao usuário uma posse plena de seus dados pessoais.

Atualmente alguns projetos se destacam sobre o tema, como o navegador Brave, que dá aos usuários a possibilidade de escolher quais tipos de anúncios visualizar e paga recompensas em criptomoedas por isso.

Para concluir a experiência no evento de quatro dias na Colômbia, Mel Gelderman destacou a presença de nomes importantes do setor, como o próprio criador da Ethereum, Vitalik Buterin.

“A equipe Devcon alinhou uma lista empilhada de pesos pesados da Ethereum para o evento deste ano, e o dia de encerramento apresentou alguns dos projetos mais amados em todo o ecossistema discutindo maneiras de educar e divulgar a Web3”, contou.

“O Devcon VI deixou isso mais claro do que nunca: a revolução do token está acontecendo e o Ethereum está na frente e no centro. Esperamos que o token.com seja por muitos anos também”, concluiu o CEO da Token.com.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok