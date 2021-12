Redes paralelas da Polkadot vão ao ar após anos em desenvolvimento

A Polkadot, projeto do mercado cripto cujo objetivo é conectar diferentes blockchains, lançou seu primeiro conjunto de parachains, nome dado às redes individuais que funcionam em paralelo para criar um ecossistema único de blockchains interoperáveis e harmonizadas.

Há cerca de cinco anos em desenvolvimento, o marco segue a conclusão dos primeiros cinco leilões de parachain, um sistema de empréstimos coletivos acumulando grandes quantidades de DOT, o token nativo da Polkadot, coletado das respectivas comunidades do projeto.

As primeiras cinco parachains em funcionamento — Acala, Moonbeam, Parallel Finance, Astar e Clover — concentram-se em uma variedade de tópicos, desde finanças descentralizadas (DeFi) a investimentos e empréstimos.

A Polkadot foi concebida pelo cofundador do Ethereum, Gavin Wood, para resolver a interoperabilidade entre blockchains e sua variedade de casos de uso específicos. Assim como a versão atual da internet atende a diferentes necessidades, os blockchains precisam ser capazes de fornecer uma variedade de serviços, disse Wood.

“Nenhum design de blockchain funciona perfeitamente para todos os casos de uso. Cada rede vem com vantagens e desvantagens, fazendo com que seja boa para algumas aplicações e não para outras”, disse Wood em um comunicado. “O modelo parachain foi criado com a crença de que o futuro da Web 3.0 envolverá muitos tipos diferentes de blockchains trabalhando juntos.”

As parachains são capazes de alugar um espaço na rede de retransmissão principal da Polkadot por até 96 semanas de por vez. No final das contas, a Polkadot oferecerá 100 espaços, ou “slots” de parachain. Mais slots serão alocados em lotes nos próximos meses. Nem todos serão alocados por meio de leilões, já que alguns serão usados para parachains de bens comuns habilitados para governança, de acordo com um comunicado de imprensa.

“Depois de apostar na Polkadot e na estrutura Substrate quando começamos a construir há mais de dois anos, não poderíamos estar mais animados em lançar o parachain da Acala para fornecer uma plataforma DeFi, uma stablecoin descentralizada nativa (aUSD) para o ecossistema Polkadot e muito mais”, disse a cofundadora da Acala, Bette Chen, em um comunicado.

O vice-presidente de crescimento da Acala, Dan Reecer, afirmou que o lançamento do último sábado, 18, abre caminho para uma mistura muito aguardada entre as fintechs DeFi e o aplicativo bancário Current, bem como outras iniciativas.

O preço da DOT, criptomoeda nativa da Polkadot, ficou estável nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinGecko.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

