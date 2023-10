Rede Nacional de Ensino e Pesquisa vai destinar R$ 350 mil para projetos de blockchain e metaverso

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) lançou uma chamada pública para o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para Serviços Avançados de 2024. Destinado a membros da comunidade acadêmica e startups, o programa oferece uma oportunidade para trabalhar na criação de soluções baseadas em blockchain, metaverso e inteligência artificial.

A RNP está disponibilizando até R$ 300 mil para a contratação de pessoal e R$ 50 mil para a aquisição de equipamentos para cada projeto. Os interessados em participar podem enviar suas propostas até o dia 28 de novembro.

Segundo Lisandro Granville, diretor adjunto de gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da RNP, o aumento de recursos permitirá que os grupos trabalhem mais próximos das fronteiras tecnológicas, trazendo soluções ainda mais inovadoras.

Ele destacou que essa é uma resposta à dificuldade que as universidades enfrentam para reter talentos e desenvolver projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

O objetivo da RNP é que os Grupos de Trabalho (GTs) criem um Produto Minimamente Viável (MVP) que possa se tornar uma nova solução para atender às instituições do Sistema RNP.

Dentre os tópicos de interesse estão produtos e serviços em áreas como inteligência artificial, big data, blockchain, internet das coisas e metaverso, além de tecnologias de gestão de identidade, educação a distância, trabalho colaborativo e cibersegurança.

Blockchain e metaverso

Os GTs que se inscreverem na chamada devem ser coordenados por um pesquisador afiliado a uma instituição de ensino e pesquisa. As propostas devem seguir o modelo disponível no site da RNP e fornecer informações como nomes dos parceiros dos grupos, tópicos de interesse, estimativa de uso dos recursos financeiros e outros detalhes.

Os interessados terão a oportunidade de esclarecer dúvidas em duas webconferências promovidas pela RNP. A primeira está marcada para 17 de outubro, das 10h às 12h, e a segunda ocorrerá em 1º de novembro, das 14h às 16h. Ambas as webconferências podem ser acessadas neste link.

Os resultados da chamada serão divulgados em março de 2024, e os projetos aprovados serão remunerados por meio do Programa de Bolsas de Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da RNP. Cada grupo terá um período de 12 meses para desenvolver sua solução, de 1º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025, com todo o suporte necessário da RNP.

O Programa de PD&I em Serviços Avançados, iniciado pela RNP em 2002, tem como objetivo o desenvolvimento de novos produtos e serviços para o Sistema RNP. A intenção é criar condições para o desenvolvimento de produtos de ponta e um modelo de negócios próprio.

