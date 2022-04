Rede de cinemas norte-americana vai aceitar DOGE e SHIB como pagamento

A AMC Theatres, uma cadeia americana de cinemas pró-cripto, atualizou seus serviços de aplicativos móveis para aceitar Dogecoin, Shibu Inu e outras criptomoedas como pagamento nos Estados Unidos.

A AMC Theatres começou a aceitar pagamentos de criptomoedas em 12 de novembro de 2022, o que permitia aos clientes comprar ingressos de cinema on-line usando bitcoin, ether, bitcoin Cash e Litecoin.

Em 6 de janeiro de 2022, Adam Aron, CEO da AMC Theatres, prometeu aos usuários por meio de uma postagem incluir tokens de meme DOGE e SHIB até março. Embora um pouco atrasado, a equipe de Aron entregou.

No anúncio, Aron revelou que os aplicativos móveis iOS e Android da AMC Theatres podem aceitar pagamentos com criptomoedas por meio da integração com o BitPay, um provedor de serviços de pagamento bitcoin.

No entanto, os nomes das outras criptomoedas recentemente suportadas ainda não foram revelados. Para usar o recurso, os usuários nos EUA são aconselhados a baixar a versão mais recente do aplicativo móvel.

A Nium, uma empresa de pagamentos internacionais com sede em Singapura, lançou uma solução baseada em API em parceria com a BitPay, que permite que as empresas comecem a aceitar pagamentos em criptomoedas – começando com BTC e ETH.

