Reddit investe em bitcoin e outras duas criptomoedas, revela pedido de IPO

A rede social Reddit quer abrir capital e ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker “RDDT”. Para isso, ela teve que divulgar uma série de detalhes sobre sua estratégia de tesouraria que incluem o investimento em criptomoedas como o bitcoin, ether e Polygon (MATIC).

Sediada em São Francisco, a empresa se prepara para uma abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) desde 2021 e pretende que isso aconteça até março deste ano. De acordo com o Reddit, o investimento em criptomoedas foi utilizado “como forma de pagamento pelas vendas de determinados bens virtuais”

Além disso, a empresa disse que investiu parte de seu excesso de caixa em bitcoin e ether, as duas maiores criptomoedas em valor de mercado atualmente, e que pode continuar com esta estratégia no futuro. Isso coloca o Reddit junto com outras empresas que também utilizam o investimento em cripto como estratégia de tesouraria, como a MicroStrategy e Tesla.

No entanto, os valores investidos são “imateriais”, de acordo com o documento, que não revela números exatos.

“Detemos criptomoedas e experimentamos a tecnologia blockchain, o que pode nos sujeitar a riscos cambiais e requisitos fiscais, legais e regulatórios adicionais”, afirmou o documento.

Anteriormente, NFTs do Reddit já chegaram a atrair quase 10 milhões de usuários em apenas 11 meses.

IPO do Reddit

De acordo com o documento, o Reddit teve vendas de US$ 804 milhões em 2023, valor muito superior ao do ano anterior. A empresa também possui um total de US$ 1,6 bilhão em ativos, incluindo US$ 1,3 bilhão em dinheiro.

“Estamos abrindo o capital para avançar nossa missão e nos tornarmos uma empresa mais forte. Nossos usuários têm um profundo senso de propriedade sobre as comunidades que criam no Reddit. Esse senso de propriedade geralmente se estende a todo o Reddit. … Queremos que esse sentimento de propriedade se reflita em propriedade real – para que nossos usuários sejam nossos proprietários. Tornar-se uma empresa pública torna isso possível”, disse o cofundador Steve Huffman no documento.

