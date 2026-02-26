Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Recuperação do bitcoin provoca liquidação em massa de posições vendidas

US$ 463 milhões em posições vendidas foram liquidadas após recuperação que fez a maior criptomoeda do mundo voltar a se aproximar dos US$ 70 mil

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14h40.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O preço do bitcoin voltou a se aproximar de US$ 70 mil, provocando uma onda de liquidações de posições vendidas e impulsionando o mercado cripto. O movimento também favoreceu o ether e a Solana, que registraram ganhos de dois dígitos nas últimas 24 horas, enquanto ações de empresas do setor acompanharam a alta.

O bitcoin foi negociado recentemente a US$ 69.869, após ter caído abaixo de US$ 63 mil no dia anterior. A valorização representa uma alta superior a 7% no período de 24 horas. Apesar da recuperação, o ativo voltou para a casa dos US$ 67 mil e ainda acumula queda superior a 21% nos últimos 30 dias.

  • Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM50, válido até 30/06/2026.

Entre as principais criptomoedas, ether e SOL registraram os maiores avanços. A criptomoeda nativa da rede Ethereum subiu cerca de 12%, atingindo US$ 2.075, enquanto a Solana avançou quase 14%, se aproximando de US$ 89.

Outros ativos digitais também apresentaram desempenho positivo. Dados da CoinGecko mostram que o valor total do mercado cripto subiu cerca de 6,6% no período. Tokens como Polkadot, Filecoin, Uniswap, Aptos, Avalanche e Chainlink também registraram ganhos relevantes.

Liquidações passam de US$ 400 milhões

A alta repentina levou à liquidação de mais de US$ 400 milhões em posições vendidas, segundo a plataforma CoinGlass. No total, as liquidações chegaram a US$ 463 milhões nas últimas 24 horas.

O bitcoin liderou as liquidações, com cerca de US$ 200 milhões em posições encerradas. Em seguida aparece o ether, com US$ 153 milhões, e a Solana, com aproximadamente US$ 22 milhões.

Esse tipo de liquidação ocorre quando traders que apostaram na queda dos preços são forçados a encerrar suas posições devido à alta inesperada do mercado.

Empresas ligadas ao setor cripto também registraram valorização expressiva. A Circle subiu 29%, enquanto a Figure avançou cerca de 15%. A BitMine Immersion Technologies teve alta próxima de 14%.

Outras companhias relevantes também registraram ganhos, incluindo a Coinbase, que subiu cerca de 13%, a Strategy, com avanço de aproximadamente 9%, e a MARA Holdings, que registrou alta de cerca de 7%.

O movimento reflete maior apetite por risco entre investidores em mercados financeiros e ações relacionadas a ativos digitais.

Mercado projeta novos movimentos

Apesar da recuperação, o sentimento ainda é considerado cauteloso. Dados da plataforma de previsões Myriad, operada pela Decrypt e sua controladora Dastan, indicam que há 43% de probabilidade de o bitcoin subir até US$ 84 mil antes de cair para US$ 55 mil.

A probabilidade de alta aumentou nas últimas 24 horas, refletindo maior confiança após a recuperação recente. O desempenho das próximas semanas deve depender da continuidade da demanda e das condições macroeconômicas globais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

3 sinais de alta para o bitcoin que investidores ignoram em meio a medo extremo

Bitcoin tem 'melhora modesta', mas falta catalisador para nova alta

Apesar de queda, estudo aponta que adoção do bitcoin cresce

Volatilidade do bitcoin segue ciclos, diz Adam Back

Mais na Exame

ESG

Agrotools lança maior plataforma de pagamentos ambientais do mundo e mira investidores

Carreira

O que dizer quando alguém é desrespeitoso com você no trabalho, segundo especialista em comunicação

Pop

BBB 26: por que a Prova do Líder vai começar mais cedo?

Minhas Finanças

Quando rendimentos do INSS devem ser declarados no Imposto de Renda?