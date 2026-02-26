Recuperação do bitcoin provoca liquidação em massa de posições vendidas

O preço do bitcoin voltou a se aproximar de US$ 70 mil, provocando uma onda de liquidações de posições vendidas e impulsionando o mercado cripto. O movimento também favoreceu o ether e a Solana, que registraram ganhos de dois dígitos nas últimas 24 horas, enquanto ações de empresas do setor acompanharam a alta.

O bitcoin foi negociado recentemente a US$ 69.869, após ter caído abaixo de US$ 63 mil no dia anterior. A valorização representa uma alta superior a 7% no período de 24 horas. Apesar da recuperação, o ativo voltou para a casa dos US$ 67 mil e ainda acumula queda superior a 21% nos últimos 30 dias.

Entre as principais criptomoedas, ether e SOL registraram os maiores avanços. A criptomoeda nativa da rede Ethereum subiu cerca de 12%, atingindo US$ 2.075, enquanto a Solana avançou quase 14%, se aproximando de US$ 89.

Outros ativos digitais também apresentaram desempenho positivo. Dados da CoinGecko mostram que o valor total do mercado cripto subiu cerca de 6,6% no período. Tokens como Polkadot, Filecoin, Uniswap, Aptos, Avalanche e Chainlink também registraram ganhos relevantes.

Liquidações passam de US$ 400 milhões

A alta repentina levou à liquidação de mais de US$ 400 milhões em posições vendidas, segundo a plataforma CoinGlass. No total, as liquidações chegaram a US$ 463 milhões nas últimas 24 horas.

O bitcoin liderou as liquidações, com cerca de US$ 200 milhões em posições encerradas. Em seguida aparece o ether, com US$ 153 milhões, e a Solana, com aproximadamente US$ 22 milhões.

Esse tipo de liquidação ocorre quando traders que apostaram na queda dos preços são forçados a encerrar suas posições devido à alta inesperada do mercado.

Empresas ligadas ao setor cripto também registraram valorização expressiva. A Circle subiu 29%, enquanto a Figure avançou cerca de 15%. A BitMine Immersion Technologies teve alta próxima de 14%.

Outras companhias relevantes também registraram ganhos, incluindo a Coinbase, que subiu cerca de 13%, a Strategy, com avanço de aproximadamente 9%, e a MARA Holdings, que registrou alta de cerca de 7%.

O movimento reflete maior apetite por risco entre investidores em mercados financeiros e ações relacionadas a ativos digitais.

Mercado projeta novos movimentos

Apesar da recuperação, o sentimento ainda é considerado cauteloso. Dados da plataforma de previsões Myriad, operada pela Decrypt e sua controladora Dastan, indicam que há 43% de probabilidade de o bitcoin subir até US$ 84 mil antes de cair para US$ 55 mil.

A probabilidade de alta aumentou nas últimas 24 horas, refletindo maior confiança após a recuperação recente. O desempenho das próximas semanas deve depender da continuidade da demanda e das condições macroeconômicas globais.

