Recordes consecutivos no preço do bitcoin estão gerando 1.500 milionários por dia, apontam dados

O preço do bitcoin continua a estabelecer uma série de novas máximas históricas nesta semana, ultrapassando US$ 73 mil em 13 de março. A forte performance do bitcoin está produzindo aproximadamente 1.500 "milionários" diariamente, de acordo com dados da Kaiko Research.

Bitcoin tem novo recorde histórico

Dados do Cointelegraph Markets Pro e da TradingView mostram que o preço do bitcoin subiu de US$ 71.473 na abertura do mercado em 13 de março, para estabelecer um novo recorde histórico de US$ 73.709 na Coinbase com uma alta de 3,5%.

Essa performance ocorre no momento em que o capital institucional continua a fluir para o mercado de criptomoedas, impulsionado pelos aportes bilionários em fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista recentemente aprovados.

O investidor independente HODL15Capital sinalizou os crescentes fluxos de entrada em ETFs de bitcoin à vista. Os aportes diários nos ETFs de bitcoin à vista atingiram um recorde de US$ 1 bilhão em 12 de março.

Com esses fluxos de entrada, os ETFs de bitcoin à vista agora representam quase 90% do volume de negociação diária por ETFs que oferecem exposição ao bitcoin, de acordo com dados rastreados pelo The Block.

Esses números mostram a preferência crescente dos investidores pela exposição direta ao bitcoin por meio de ETFs em relação aos produtos baseados em contratos futuros de bitcoin.

1.500 novos "milionários do bitcoin" são criados diariamente

De acordo com um relatório da Kaiko Research, o mais recente rali do bitcoin, apoiado por ETFs de bitcoin à vista nos EUA, está criando cerca de 1.500 carteiras milionárias diariamente. Isso destaca o crescente acúmulo de riqueza dos investidores de criptomoedas.

De acordo com o gráfico acima, o número total de carteiras com US$ 1 milhão e US$ 10 milhões em bitcoin criadas diariamente é inferior a 2 mil.

Esse é um número significativamente menor do que aqueles criados durante a corrida de touros de 2021, quando "mais de quatro mil carteiras estavam atingindo a marca de um milhão de dólares diariamente e mais de duas mil carteiras estavam atingindo US $ 10 milhões", observou o relatório.

Os pesquisadores da Kaiko atribuem o ritmo mais lento do crescimento milionário à ausência de novo capital, à realização de lucros pelas baleias à medida que "o bitcoin atinge novas máximas históricas" e as baleias armazenam suas "participações com custodiantes, em vez de carteiras pessoais". O relatório explicou:

"Em 2021, houve um enorme influxo de capital, pois todos os tipos de touros buscaram se beneficiar do hype das criptomoedas. Desta vez, as baleias podem estar adotando uma abordagem mais cautelosa, esperando para ver se os ganhos têm pernas antes de investir."

A pesquisa da Kaiko também revelou um crescimento constante no número total de endereços de bitcoin que detêm riqueza significativa, ressaltando a crescente adoção e aceitação do bitcoin como reserva de valor e ativo de investimento.

Analistas têm alvos variados de preço para o bitcoin em 2024

A tendência de alta contínua do bitcoin reflete o otimismo dos investidores, com os analistas prevendo mais ganhos no futuro.

De acordo com o Standard Chartered, o preço do bitcoin pode ultrapassar US$ 100 mil até o final de 2024.

O fundo de hedge SkyBridge prevê que o par BTC/USD atinja US$ 170 mil até abril de 2025, enquanto a Fundstrat projeta que o bitcoin fique entre US$ 116 mil e US$ 137 mil até o final do ano. A empresa de gestão de investimentos VanEck mantém sua meta de médio prazo em US$ 350 mil.

O analista independente Ted Talks Macro observou que os fundos estavam fluindo para o mercado de bitcoin "como nunca antes na história", cravando que a criptomoeda pioneira estava a caminho dos US$ 100 mil.

Como o bitcoin segue em alta, os participantes do mercado esperam que o halving, redução pela metade das recompensas por bloco minerado, prevista para abril de 2024, impulsione o preço para cima.

