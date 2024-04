Recife ganha moeda social digital que usa estratégias de gamificação para promover cidadania

A prefeitura municipal de Recife anunciou na terça-feira, 2 de abril, o lançamento de uma moeda social digital que adota estratégias de gamificação para promover uma convivência saudável e sustentável entre a capital pernambucana e seus habitantes. Intitulada Capiba em homenagem ao rio Capibaribe, que corta a cidade, a moeda já está disponível para os usuários do aplicativo Conecta Recife.

Através do aplicativo, os cidadãos da capital pernambucana terão acesso a desafios em diferentes áreas relacionadas ao convívio urbano e aos serviços públicos, como esportes, saúde, meio-ambiente e cultura. Ao cumprirem os desafios propostos no Conecta Recife, os usuários recebem uma determinada quantidade de Capibas.

As moedas poderão ser acumuladas, fazendo com que os usuários se qualifiquem em diferentes níveis de fidelidade, ou trocadas por ingressos, cupons, vale compras e outros benefícios em estabelecimentos vinculados à prefeitura ou a empresas parceiras. Algumas das empresas citadas no anúncio oficial da prefeitura foram Uber, 99 e a rede de varejo Assaí.

Posteriormente, a prefeitura pretende criar desafios coletivos com objetivo de promover a cidadania e o convívio social entre os habitantes da cidade.

O evento de lançamento da moeda digital social do Recife contou com a presença do prefeito João Campos (PSB-PE), que destacou o ineditismo da iniciativa que coloca a capital pernambucana na vanguarda das cidades inteligentes e sustentáveis:

"Somos a primeira cidade brasileira a criar uma moeda social como a Capiba e acreditamos que em alguns anos vocês vão ver algumas cidade do Brasil falando sobre o que estamos fazendo aqui, porque estamos construindo um novo futuro através do poder público."

Campos também mencionou as formas pelas quais a estratégia de gamificação da Capiba tem o potencial melhorar o bem-estar dos moradores da capital pernambucana:

"Desde o começo da gestão nós falávamos sobre criar um programa de gamificação para estimular bons hábitos dos cidadãos através de algoritmos saudáveis, e a construção de uma vida saudável vai desde garantir a vacinação do seu filho, até fazer atividade física."

Atualmente, existem 104 moedas sociais em circulação no Brasil, de acordo com dados do Banco Central, instituição que é responsável pela supervisão e controle desta classe de ativos. No caso do Recife, a Capiba se destaca por ser a primeira implementada de forma 100% digital e de sua estratégia de gamificação e cidadania.

Em tramitação no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 4476/23 visa a regulamentação das moedas sociais digitais no país. Segundo o relator do PL, o deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), as moedas sociais podem ser utilizadas como um instrumento para o financiamento da microeconomia, auxiliando na geração de riqueza e renda em âmbitos locais.

O PL determina que as moedas sociais digitais precisam ser autorizadas pelo Banco Central e devem ser baseadas na tecnologia blockchain de forma que todas as informações relativas aos ativos possam ser acessadas publicamente.

