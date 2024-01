Metaverso vai gerar R$ 4 trilhões em receitas para empresas até 2030, projeta PwC

O metaverso foi uma das maiores tendências de 2022, gerando muita especulação e discussões sobre seu futuro. Já no ano seguinte, ele perdeu espaço para outras tendências no mundo da tecnologia, em especial a inteligência artificial. Entretanto, ele ainda deverá crescer nos próximos anos.

É o que aponta um relatório da consultoria PwC, que estima que o metaverso e suas diferentes aplicações deverão gerar uma receita anual de US$ 800 bilhões (R$ 4 trilhões, na cotação atual) até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta de 40%.

Segundo a consultoria, os setores de telecomunicações, serviços financeiros e varejo e consumo deverão ser os maiores utilizadores do metaverso. A PwC estima ainda que as oportunidades em torno desse mercado poderão atingir um valor de US$ 13 trilhões.

O relatório da consultoria aponta ainda que o setor de serviços financeiros "se destaca por estabelecer relacionamento mais próximo com os consumidores, promovendo engajamento de ponta. Ao mesmo tempo, diferentes players estudam como desenvolver produtos e soluções disruptivas em serviços financeiros, de forma a construir uma ponte entre os meios descentralizados e os tradicionais".

A previsão é que os mercados de telecomunicações e serviços financeiros vão corresponder, cada um, a 30% de todas as receitas envolvendo o metaverso até 2030, seguidos pelo de varejo e consumo, com 25%, e outros segmentos, com 15%.

Aplicações do metaverso

Apesar de ter avançado pouco nos últimos anos, a PwC projeta que essa tecnologia terá um "impulsionador": "Os avanços tecnológicos, a exemplo o 5G e inovações em óculos de realidade virtual, somados a mudanças no comportamento dos consumidores, que têm estado mais familiarizados e curiosos sobre esse tipo de ambiente virtual".

"Nesse contexto, empresas já começaram a experimentar soluções em metaverso e têm adquirido expertise e vantagens competitivas. Na segunda fase, as organizações passam a criar plataformas, produtos e serviços digitais, tecnologia e infraestrutura em metaversos, além de ofertas exclusivas para esse ambiente", explica o relatório.

No caso do setor de serviços financeiros, a tecnologia deverá ser aplicada em promoções de onboarding e treinamentos (38%), criação de comunidades (38%), criação de conteúdo virtual (37%), relação com clientes (35%) e entretenimento (34).

Já na área de telecomunicações, os usos envolverão a criação de conteúdo virtual (38%), novas formas de recrutar talentos (37%), entretenimento (37%), onboardings e treinamentos (36%) e interações entre colegas de trabalho (35%).

