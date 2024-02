Receita identifica 25 mil brasileiros que deixaram de declarar bitcoin e poderão ser multados

A Receita Federal revelou nesta quinta-feira, 1º, que identificou 25.126 brasileiros que possuíam ao menos 0,05 bitcoin - equivalente a cerca de R$ 10 mil - até o final de 2022 e não declararam o valor para o órgão. A identificação foi feita a partir da combinação de técnicas tradicionais das autoridades e do uso de inteligência artificial.

No total, as pessoas identificadas teriam investimentos de aproximadamente R$ 1,06 bilhão não declarados ao órgão e estão espalhados por todos os estados do país. Além disso, 181 indicaram que estão atualmente no exterior e, por isso, podem ser dispensados da necessidade de declaração dependendo da situação.

"Ao processar as declarações de Imposto de Renda entregues pelas pessoas físicas em 2023, identificaram-se registros de 237.369 investidores em bitcoins, com um montante acumulado de R$ 20,5 bilhões", informou ainda a instituição. Os investidores que não declararam os investimentos poderão ser multados pelo órgão.

Segundo a Receita Federal, em termos de perfil, os dados apontam que mais da metade (50,9%) dos declarantes fizeram investimentos de até R$ 1 mil na criptomoeda. O valor de até R$ 10 mil foi informado por 80,6% das pessoas físicas. Há, também, investidores que indicam ter mais de R$ 1 milhão em unidades do ativo.

"Entendemos que esse comunicado está alinhado com a atuação cada vez mais incisiva da Receita Federal do Brasil na fiscalização e no cruzamento de informações relacionadas aos criptoativos. É fundamental que os investidores estejam cientes das suas obrigações e dos riscos que estão sujeitos ao não realizar as suas declarações", declarou a contadora Ana Paula Rabello.

A Mynt é o aplicativo ideal para você que adora ler notícias sobre criptomoedas. Invista e aprenda tudo sobre o setor com conteúdos descomplicados. Abra sua conta agora!

Criptomoedas no Imposto de Renda

No ano passado, a Receita divulgou um relatório no qual abordava sua atuação no mercado de criptomoedas no Brasil e enfatizou que vem utilizando ferramentas de inteligência artificial para monitorar as movimentações de Bitcoin e criptomoedas e impedir que usuários evitem pagar impostos no país.

Segundo o órgão, há um sistema de análise para realizar o monitoramento das atividades de criptoativos. A partir dessas ferramentas é possível detectar transações suspeitas por meio da manipulação de um volume muito grande de dados e informações.

"Com esses sistemas, é possível acompanhar, por exemplo, onde estão sendo realizadas as negociações, inclusive as localizações das pessoas físicas que compram e vendem criptomoedas", explicou a Receita Federal.

Recentemente o fiscalizador anunciou as datas para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física em 2024. Neste ano, o prazo será de 15 de março a 31 de maio. Uma mudança é a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, que subiu de R$ 1.903,98 para R$ 2.112,00.

Além disso, a Receita Federal deve divulgar nos próximos dias as mudanças e normas específicas para os investidores de criptomoedas, já que a Lei nº 14.754, aprovada no Congresso em 2023 e sancionada pelo presidente, afeta os usuários que possuem criptoativos em empresas no exterior.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok