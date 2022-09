Receita Federal: número de investidores de criptomoedas aumenta 200% no Brasil em 2022

Apenas em 2022, criptomoedas como bitcoin e ether caíram quase 60%, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, isso não impediu que o número de brasileiros interessados na nova classe de ativos aumentasse significativamente. De acordo com um relatório divulgado nesta semana pela Receita Federal, o número de investidores brasileiros em criptomoedas aumentou cerca de 200% este ano.

Apenas entre junho e julho de 2022, o número de pessoas físicas investindo nas criptos saltou de 794.755 para 1.336.715, de acordo com a Receita Federal. É a primeira vez que a apuração mensal da quantidade de investidores ultrapassa 1 milhão desde que o informe de operações com criptomoedas se tornou obrigatório em 2019.

No entanto, esse número pode ser ainda maior na prática. Isso porque os dados divulgados pela Receita Federal levam em conta os CPFs que compraram ativos digitais a partir das informações repassadas por corretoras de criptomoedas que operam no Brasil ou pelos próprios investidores, no caso de transações que ultrapassem o valor de R$ 30 mil em um mesmo mês.

Ou seja, os dados não incluem, por exemplo, usuários de plataformas estrangeiras, que não precisam cumprir a Instrução Normativa 1.888. Este detalhe sugere que um número ainda maior que 1.336.715 pessoas estejam comprando criptomoedas no Brasil.

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), divulgado em junho, a quantidade de investidores em cripto no Brasil já alcançava, naquela data, 2% da população. O número seria equivalente a 4,2 milhões de pessoas.

No entanto, isso não invalida os dados divulgados pela Receita Federal nesta semana, pois estes demonstram que além da quantidade, o interesse do brasileiro pelas criptos segue crescendo. Ao longo de 2022, o número de investidores já teria aumentado 200%, de acordo com dados da Receita Federal.

Além disso, o relatório aponta um aumento na diversidade entre homens e mulheres no cenário cripto brasileiro. Embora ainda estejam longe de representar a mesma parcela que os homens, as mulheres saltaram de 14,12% para 18,49% entre junho e julho.

Por outro lado, as empresas com CNPJ registrado apresentaram declínio de 11.786 para 11.342 no mesmo período, retornando a um patamar similar ao do mês de maio.

Apesar do relatório da Receita Federal demonstrar dados otimistas sobre a evolução do setor cripto no Brasil, ele também indica que o aumento no número de investidores não foi proporcional ao volume de investimento.

Ainda segundo os dados da Receita, indivíduos e empresas brasileiras adquiriram R$ 1,7 bilhões em bitcoin no mês de julho, cerca de 26% a menos do que os R$ 2,3 bilhões registrados no mês anterior.

Considerando todos os criptoativos, o volume em reais caiu aproximadamente 11% no período, de R$ 13,7 bilhões para R$ 12,2 bilhões.

