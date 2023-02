Receita Federal anuncia leilão que inclui equipamentos de mineração de bitcoin

A Receita Federal, por meio da Comissão de Licitação da Alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos, publicou nesta semana um edital em que tona público o leilão eletrônico destinado a pessoas físicas e jurídicas interessadas em mercadorias apreendidas ou abandonadas. Segundo o documento, o lote 63 inclui alguns equipamentos utilizados na mineração de bitcoin.

Em relação aos itens do lote, cujo valor mínimo foi estipulado em R$ 80 mil e possui itens de informática, como smartphone, baterias e servidores de computação. O eventual vencedor também vai arrematar um minerador de Bitcoin Antminer S19J Pro 100T, encontrado no varejo em torno de R$ 8 mil, 21 placas de vídeo de mineração que não tiveram os detalhes informados, seis risers (extensores) e, inclusive, um caixa eletrônico de criptomoedas.

Ainda de acordo com o edital, os interessados devem apresentar suas propostas entre 8 horas dos dias 27 de fevereiro e 20 horas do dia 6 de março. Já a sessão de lances está prevista para começas às 11 do dia 7 de março, uma hora depois da classificação e ordenação das propostas. O documento prevê ainda que “não sendo possível a realização do leilão no dia marcado, este fica adiado para o primeiro dia útil subsequente”.

A Receita Federal informou também que os bens mencionados no edital “serão vendidos e entregues no estado e condições em que se encontram, não cabendo à unidade promotora deste leilão responsabilidade por qualquer modificação ou alteração que venha a ser constatada na constituição, composição ou funcionamento das mercadorias licitadas”. Já as retiradas devem ser feitas no aeroporto.

Entre outras informações, a Receita deixou claro que “a apresentação de propostas de valor de compra e o oferecimento de lances pressupõem o conhecimento das características e situação dos bens, ou o risco consciente do arrematante, não cabendo a respeito deles qualquer reclamação posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, procedência ou especificação".

Por outro caminho, a Arthur Mining, mineradora de bitcoin fundada por brasileiros no Estados Unidos, informou comprou recentemente diversos equipamentos de mineração da criptomoeda, com descontos de até 70%. Isso porque a empresa acaba de anunciar seu desembarque no Brasil, onde deverá começar um projeto de “mineração verde".

