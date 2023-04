Real Digital impulsiona expectativas de democratização de investimentos no Brasil

Apesar das declarações recentes do coordenador do Real Digital no Banco Central, Fabio Araújo, dizendo que a moeda digital emitida por banco central (CBDC) brasileira será focada no atacado, por instituições como bancos e fintechs de pagamentos, a moeda digital abre a possibilidade de democratização de diversos produtos de investimentos no país.

Coincidência ou não, o representante da instituição financeira adiantou no final do ano passado que os pilotos do Real Digital seriam utilizados para a liquidação de títulos públicos este ano. O que abre a possibilidade de investidores comuns utilizarem seus saldos bancários em Real Digital para a compra de tokens da dívida pública federal, por exemplo.

O futuro do dinheiro está aqui! Abra sua conta na plataforma Mynt e comece a investir em criptomoedas.

Tokenização

Em uma publicação da Agência Ernst & Young desta terça-feira (28), a sócia-líder de blockchain e ativos digitais da EY Brasil, Thamilla Talarico, observou que:

“Será possível investir valores bem baixos, como cinco reais, sem, portanto, a exigência de aportes altos, já que, com a tokenização, o ativo pode ser fracionado em muitas partes, permitindo assim a participação de investidores de diferentes perfis de renda.”

De acordo com site do Tesouro Nacional, um título prefixado com vencimento em 01/01/2026 retorna um ganho anual de 12,07% com investimento mínimo de R$ 36,49 e preço unitário de R$ 728,98.

Na prática, em caso de o Banco Central disponibilizar uma plataforma própria para o Real Digital com acesso aos títulos do Tesouro, um investidor com uma determina reserva na poupança, cujo rendimento anual gira em torno de 8%, poderia determinar ao seu banco que aportasse o recurso em tokens da dívida pública federal, já que o rendimento, nesse caso, é 50% superior ao da poupança.

A aquisição de tokens da dívida pública, no entanto, é apenas uma das diversas possibilidades do Real Digital voltadas à democratização de investimentos, já que o mercado de tokens deverá alcançar US$ 13,5 bilhões até 2030 segundo um relatório divulgado recentemente pela empresa de consultoria de mercado Grand View Reseach.

De acordo com especialistas em ativos tokenizados, o Real Digital tem potencial para se tornar uma alavanca para a tokenização no país, unindo o ambiente tokenizado à moeda de liquidação, no caso a CBDC brasileira.

O futuro do dinheiro está aqui! Abra sua conta na plataforma Mynt e comece a investir em criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok