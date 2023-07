Real Digital vai exigir alterações na infraestrutura financeira, diz Sinqia

A Sinqia está entre as empresas brasileiras que foram escolhidas para fazer parte dos testes com o piloto do Real Digital, uma etapa importante na criação da moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) do Brasil. E, em entrevista à EXAME, Leo Monte, Chief Innovation Officer da empresa, explicou quais são os objetivos da companhia com essa nova fase do projeto, assim como os desafios e potenciais que ele traz.

O executivo destacou que a companhia está "muito contente de fazer parte da vanguarda dessas inovações", mas que o projeto é um "trabalho de construção" que deve inclusive ser mais longo que o do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. O motivo, explica, é que a CBDC deverá exigir algumas mudanças na infraestrutura financeira atual.

Ao mesmo tempo, ele vê como "muito positivo ter empresas diversas com atividades diversas se juntando, formando grupos de trabalho. O Banco Central vai colher ótimos frutos para o que pretende, mas as empresas também. Os nosso clientes estão muito interessados no Real Digital, então temos uma expectativa grande".

Próximos passos do Real Digital

Para Monte, a iniciativa do Banco Central está "muito alinhada" com a digitalização e inovação no sistema financeiro que virou tendência nos últimos anos. A Sinqia já tinha notado esse movimento, em especial em torno de tendências como tokenização, criptoativos e o próprio Pix e suas atualizações. Nesse sentido, o executivo acredita que essas etapas "serviram de base" para a entrada da empresa no piloto.

"Os principais impactos para a Sinqia, que estamos tentando entender, é justamente o entendimento maior daquilo que o Banco Central entende que tem que ser esse novo momento de digitalização da moeda. Isso tem um impacto relevante na tecnologia que fornecemos para os nossos clientes, então a gente precisa entender e até se antecipar em relação ao que precisa ser atualizado", explica.

Para o executivo, ainda existem muitas dúvidas em torno de elementos como arquitetura, funcionamento e validações no sistema do Banco Central, mas a fase de testes com uma versão piloto deverá ser um momento para "validar hipóteses, entender o projeto e como usar esse know how para que a gente consiga se ajudar para entregar um bom projeto e validar hipóteses e ter aprendizados. Existem vários pontos em comum [entre as empresas participantes], dúvidas sobre latência, arquitetura, a DLT que vai ser usada, infraestrutura, plataforma, mesa de operação".

Ao mesmo tempo, o avanço do Real Digital também vai depender da superação de "desafios" em áreas como economia, pagamentos e tributos. "É um universo bem amplo, com muitas regras distintas, órgãos que atuam. O grande desafio é conseguir tokenizar a economia tradicional, transformar o dinheiro físico em dinheiro digital, conseguir fazer com que aconteça essa integração entre a moeda tradicional, o Pix e o Real Digital".

Monte destaca que "não é que o Real Digital vai matar a moeda tradicional", com a tendência sendo de uma integração entre diferentes métodos de pagamento. Exatamente por essas complexidades, ele acredita que o desenvolvimento da CBDC será mais lento que o do Pix, precisando unificar "vários processos burocráticos, tipos de transações distintos, navegando dentro de operações, estruturas, e tudo precisa ser validado. Tem que ser transparente e sem trazer complexidade".

Outro ponto que ele ressalta é que o próprio funcionamento do sistema proposto para o piloto, com o Real Digital criado no blockchain Hyperledger Besu, ainda precisa ser validado e pode mudar: "Nada impede que no futuro isso seja alterado ou que tenha múltiplas redes e elas possam existir juntas, com oportunidades de criação de uma infraestrutura de interoperabilidade entre as redes. É uma hipótese que a gente tem aqui, mas no momento, de concreto, é o Hyperledger".

Além disso, ele acredita que o projeto vai demandar alterações na própria infraestrutura atualmente usada pelo sistema financeiro nacional. Uma delas será a criação de contas de liquidação para a ferramenta, semelhante ao Pix, mas também necessidade de criar mecanismos para lidar com o potencial da CBDC de trazer um "controle maior das transações que acontecem no ambiente digital".

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Quais as vantagens do Real Digital?

Apesar de reconhecer as vantagens da moeda digital - em especial com ganhos de eficiência e redução de custos em operações -, o executivo da Sinqia acredita que o usuário final "não vai ter uma percepção real" da presença da CBDC ou da transição para esse sistema. "O Banco Central já teve uma iniciativa com o Pix que já trouxe um viés do dinheiro não-papel, não precisar ficar fazendo TED, DOC, boleto".

"Isso já traz uma cultura de digitalização do dinheiro que pode ser super positiva para o Real Digitial. Existem algumas barreiras culturais de utilização, mas a tecnologia não deve ser um empecilho. Ele traz uma possibilidade de tokenização, fracionamento de pagamentos, tokenizar ativos. A gente caminha para uma revolução completa de como a gente lida com a economia, que vai ser mais digital do que física", diz Monte.

Nesse sentido, o executivo de inovação afirma que está "muito otimista com toda essa modernidade": "O que eu vejo é justamente uma grande evolução em relação à nossa economia. Tudo que está sendo feito é para que possa ter uma democratização no acesso aos serviços financeiros, e a gente já começa a enxergar isso quando vê aplicações de Open Finance. Coisas que eram impensáveis há alguns anos, novas funcionalidades, oportunidades, e como alternativa ao que tem no tradicional".

Por isso, ele Monte diz que a Sinqia vai "continuar andando em conjunto [com o Banco Central]. O Real Digital pode impulsionar as inovações do setor, permitindo ter uma economia digitalizada, tokenizada, uma moeda digital de fato acontecendo, podendo impulsionar câmbio, conversas e conversões com moedas digitais, acelerando cada vez mais uma economia digitalizada e com controle do próprio regulador, que hoje é o que ainda falta em cripto".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok