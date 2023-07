Real Digital: Banco Central divulga para o público código-fonte do projeto

O Banco Central divulgou na última segunda-feira, 3, os detalhes do código-fonte que foi usado para criar toda a infraestrutura que será usada na fase de testes com o piloto do Real Digital. A nova etapa na criação da moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) do Brasil vai ter novidades no mês de julho, com a inclusão das empresas selecionadas no ambiente de testes.

O material foi compartilhado no GitHub, uma plataforma popular entre programadores e que é usada para compartilhar e avaliar diferentes tipos de códigos. Courtnay Guimarães, diretor de Prática de Estratégia de Negócios Digitais e cientista-chefe de Metaeconomia e Tecnologias Emergentes da Avanade, uma joint-venture da Microsoft e da Accenture, destacou no LinkedIn que o compartilhamento pelo BC é "mais um passo na sua incrível jornada de inovação".

Os códigos divulgados para o público mostram elementos como a arquitetura do piloto do Real Digital na rede blockchain escolhida para os testes, a Hyperledger Besu, informações sobre a conexão dessa rede com o Real Digital, detalhes sobre os contratos inteligentes que serão usados para criar os tokens que serão testados no piloto e alguns exemplos de interações usando esses contratos.

A principal vantagem do compartilhamento pelo Banco Central é uma maior transparência em torno do projeto. O desenvolvimento de CBDCs já foi alvo de algumas críticas na comunidade cripto, em especial pelo medo de que autarquias centralizadas, caso dos bancos centrais, não fossem transparentes com seus projetos e os usassem para aumentar o controle sobre a população.

A divulgação do código-fonte permite que observadores externos avaliem as informações e entendam como, e quando, o Real Digital será usado, prevenindo esses casos. Davi Cunha, executivo de serviços financeiros da Microsoft, disse no LinkedIn que o compartilhamento foi um "marco importante para o início do piloto".

"O Real Digital representa um marco importante, uma nova plataforma que, através dos princípios da programabilidade, deve acelerar com a transformação do setor financeiro, viabilizando novos casos de uso, e impulsionando a nova economia da tokenização", destacou. A Microsoft é uma das empresas selecionadas para participar da fase de piloto.

Empresas no piloto do Real Digital

Ao todo, 16 propostas foram aprovadas pelo Banco Centra para a participação na fase de testes com o piloto do Real Digital. Cada proposta foi submetida por diferentes empresas e consórcios, confira a lista completa:

Bradesco, Nuclea e Setl

Nubank

Banco Inter, Microsoft e 7Comm

Santander, Santander Asset Management, F1RST e Toro CTVM

Itaú Unibanco

Basa, TecBan, Pinbank, Dinamo, Cresol, Banco Arbi, Ntokens, Clear Sale, Foxbit, CPqD, AWS e Parfin

Caixa, Elo e Microsoft

SFCoop: Ailos, Cresol, Sicoob, Sicredi e Unicred

XP, Visa

Banco BV

Banco BTG

Banco ABC, Hamsa, LoopiPay e Microsoft

Banco B3, B3 e B3 Digitas

Consórcio ABBC (Banco Brasileiro de Crédito, Banco Ribeirão Preto, Original, Banco ABC, BS2 e PagBank), BBChain, Microsoft e BIP;

MBPay, Cerc, Sinqia, Mastercard e Banco Genial;

Banco do Brasil

Quando o Real Digital vai ser lançado?

A previsão atual do Banco Central é que o Real Digital seja lançado para toda a população até o fim de 2024. Até lá, ele passará pela fase de testes com seu piloto, com o objeto de criar, desenvolver e testar toda a infraestrutura para o seu funcionamento, além de garantir aspectos como privacidade e segurança. O piloto testará um caso de uso específico: a transação de um título do Tesouro tokenizado entre clientes de instituições bancárias diferentes

De acordo com a autarquia, os participantes selecionados serão integrados à plataforma de testes até julho deste ano, quando poderão então iniciar suas operações. A expectativa é que a fase de piloto termine até o fim do primeiro semestre do próximo ano, ajudando a criar e testar a infraestrutura do Real Digital, com foco em garantir sua segurança.

Em um evento recente, o Banco Central também divulgou diversos possíveis casos de uso para o Real Digital que foram estudados e propostos na primeira fase do seu desenvolvimento, como parte do LIFT Challenge. O Real Digital é uma moeda digital de banco central e está entre as mais avançadas do mundo.

