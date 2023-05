Real Digital, a revolução da moeda brasileira: 4 usos dessa tecnologia

Os projetos apresentados no Lift Day pelo Banco Central visam digitalizar a economia do Brasil. Conheça os benefícios do Real Digital e seu potencial para simplificar transferências internacionais, transações imobiliárias e automotivas, além de implementar contratos inteligentes para entregas seguras.

Saiba como a integração no sistema de pagamentos e as operações internacionais serão facilitadas. Acompanhe as novidades e previsões de lançamento, enquanto o Real Digital está em fase de testes com protótipos:

