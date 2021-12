Ray Dalio diz ter bitcoin e ether e que dinheiro é 'o pior investimento'

O bilionário Ray Dalio, um dos mais famosos gestores de fundos de hedge de Wall Street, voltou a falar sobre criptomoedas nesta semana. Além de confirmar que possui bitcoin e ether, afirmou que o mercado cripto é "impressionante" e disse que moedas fiduciárias são "o pior investimento".

"Não vou falar a quantidade exata de bitcoin que eu tenho, mas tenho um pouco de ether também", disse, em entrevista ao Yahoo Finance na última quinta-feira, 16. "Mas não tenho muito".

O lendário investidor, que comanda o maior fundo de hedge do mundo, o Bridgewater Associates, também afirmou que enxerga os criptoativos como uma ferramenta de diversificação, da qual ele é um grande defensor. "Eu vejo os ativos digitais como um dinheiro alternativo em um ambiente no qual o dinheiro tem perdido valor em termos reais". Ele explicou, entretanto, que cripto representa uma pequena fração do seu portfólio.

Ray Dalio também se mostrou impressionado com o desenvolvimento do mercado nos últimos anos. "Eu acho que é bastante impressionante que nos últimos 10 ou 11 anos, esta programação permaneceu de pé, não foi hackeada nem nada do tipo. E tem uma taxa de adoção".

O bilionário também voltou a criticar as moedas fiduciárias, que há alguns meses ele já tinha comparado com lixo. "A maioria dos investidores acha que o dinheiro é o investimento mais seguro, e eu acho que é o pior investimento", disse. "Não julgue o seu retorno ou seus ativos em termos nominais, em termos de quantos dólares você tem. Faça isso em termos ajustados à inflação. Neste ano, você perde 4% ou 5% para a inflação. Preste atenção nisso".

Ray Dalio, que há alguns anos se posicionava contra as criptomoedas e falou que o mercado cripto era uma bolha, mudou radicalmente de opinião já há algum tempo e demonstrou interesse pelo setor em outras oportunidades. Ele já chegou a afirmar que o bitcoin era "uma invenção incrível" e que "prefere bitcoin aos títulos públicos dos EUA".

Por outro lado, o megainvestidor sempre ressalta que enxerga as criptomoedas como uma ferramenta de diversificação e que investidores devem alocar uma pequena parte dos seus portfólios nesse tipo de ativo. Além disso, já afirmou que "se o bitcoin der certo, governos e reguladores vão matá-lo".

