Rappi anuncia que vai receber pagamentos com criptomoedas por entregas

O Rappi, unicórnio colombiano e segundo maior aplicativo de delivery do Brasil, anunciou na última segunda-feira, 11, que vai começar a aceitar criptomoedas como forma de pagamento para entregas. Em parceria com a Bitpay e a Bitso, usuários vão poder transformar cripto em créditos e usá-los dentro do aplicativo. No início, a novidade vale somente para o México.

A lista de moedas digitais que serão aceitas ainda não foi divulgada, mas espera-se que a maior criptomoeda do mundo, o bitcoin, esteja presente.

“É um primeiro passo que vai nos permitir aprender e continuar a incorporar o mundo de cripto no Rappi”, disse Sebastian Mejia, presidente da empresa. “Estamos estudando o mundo de cripto com interesse, e acreditamos que o futuro seja a interseção entre esse mundo com empresas não-cripto”, completou.

Mejia explica que nesse primeiro momento, o usuário vai poder conectar suas carteiras digitais e contas em corretoras cripto ao Rappi, para converter as criptomoedas em créditos que podem ser convertidos em qualquer produto disponível na plataforma.

A aceitação de criptoativos como forma de pagamento cresce a passos largos. Recentemente, a grife norte-americana Off-White começou a registrar pagamentos feitos em bitcoin, ether, BNB e XRP em suas principais lojas nas cidades de Paris, Milão e Londres.

