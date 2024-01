R$ 44 milhões: aportes de brasileiros em fundos cripto ficam atrás somente dos EUA

Entre os dias 15 e 19 de janeiro, os fundos de criptomoedas registraram fluxo negativo de R$ 105 milhões, o primeiro saldo negativo em cinco semanas. Os dados são da gestora CoinShares. Na mesma semana, brasileiros aportaram R$ 44 milhões nesses instrumentos de investimento, ficando atrás somente dos Estados Unidos.

O maior fluxo negativo se deu nos fundos com exposição ao bitcoin, que registraram queda de R$ 123,5 milhões em ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês). Em contrapartida, os fundos apostando na queda do bitcoin cresceram R$ 63,5 milhões.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Apesar da saída de capital dos fundos cripto vista na semana passada, o número mascara o fato de que os R$ 59 bilhões negociados em fundos ligados ao bitcoin no mesmo período. James Butterfill, head de research da CoinShares, aponta que o montante é sete vezes maior do que a média de volume vista em 2023.

Quanto aos fundos ligados aos preços das outras criptomoedas, aqueles ligados à XRP exibiram crescimento em AUM na última semana, com R$ 2,5 milhões a mais. Os fundos de Ethereum, no mesmo período, exibiram saídas de R$ 68 milhões.

Até mesmo os fundos ligados ao preço da Solana, que dominaram o AUM do setor de fundos de altcoins em 2023, registraram saídas de R$ 42,5 milhões.

Por outro lado, os fundos classificados como “multiativos” pelo relatório da gestora tiveram um avanço considerável em AUM na semana passada, crescendo R$ 47 milhões.

Os fundos da gestora com sede no Rio de Janeiro são os únicos considerados no relatório semanal da CoinShares. O motivo, explicou o head de research na ocasião, é que os fundos da Hashdex são os únicos listados no terminal da Bloomberg, fonte utilizada para coletar os dados que embasam o relatório.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok