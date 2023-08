R$ 1 milhão por dia: como Neymar poderia utilizar o salário para investir no mercado de criptoativos

O novo salário do jogador de futebol Neymar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, surpreendeu por sua expressividade. O craque ganhará mais de R$ 1 milhão por dia, totalizando R$ 433.059.312 por ano no novo time. O valor é quase metade do que foi movimentado em bitcoin no mês de junho no Brasil, segundo dados da Receita Federal.

Com mais de R$ 433 milhões por ano, Neymar poderia comprar 2.942 bitcoins na cotação atual, de US$ 29.524 de acordo com dados do CoinMarketCap. O jogador, que já investe em tokens não fungíveis (NFTs), ainda passaria longe das maiores carteiras de bitcoin caso decidisse investir o salário anual inteiro na maior criptomoeda do mundo.

A maior carteira é a do próprio criador anônimo do bitcoin, Satoshi Nakamoto, com mais de 1 milhão de bitcoins intocados desde que ele, ou ela, sumiu há mais de uma década. O valor, atualmente, chegaria a quase R$ 150 bilhões.

NFTs

Um dos NFTs de Neymar, o token da coleção Bored Ape Yacht Club, que fez muito sucesso nos últimos anos se tornando uma das mais valiosas do mundo, custou na época cerca de R$ 6 milhões. Para ganhar este dinheiro, Neymar precisará trabalhar menos de uma semana no Al-Hilal, já que por semana, o craque receberá R$ 8.316.150.

Atualmente, o preço mínimo dos NFTs da Bored Ape Yacht Club já caiu bastante e chegou a cerca de R$ 264 mil. Caso quisesse comprar um novo token da mesma coleção, Neymar precisaria trabalhar menos de seis horas.

Para pagar um outro NFT que compõe sua carteira digital, o craque precisaria comprometer ainda menos tempo de trabalho. O NFT da coleção Mutant Ape Yacht Club, que Neymar pagou quase R$ 800 mil na época, poderia ser pago com apenas um dia de trabalho, já que por dia, ele receberá R$ 1,188 milhão.

Para comprar um novo token da Mutant Ape Yacht Club, que atualmente tem preço mínimo de R$ 49 mil, Neymar precisaria trabalhar apenas uma hora, já que por hora ele receberá R$ 49.521.

Como investidores poderiam ter obtido a mesma quantia que Neymar em cripto

Além de Neymar, que enriqueceu por meio do futebol, muitos investidores que apostaram nas criptomoedas no início conseguiram fazer uma verdadeira fortuna. Changpeng Zhao, CEO da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, acumula uma fortuna avaliada em US$ 34,1 bilhões, de acordo com o Forbes.

Para acumular uma fortuna parecida com salário anual de R$ 433.059.312 de Neymar no Al-Hilal, um investidor de criptomoedas deveria ter comprado aproximadamente 1.258 unidades de bitcoin por R$ 35.140 em 19 de junho de 2011, quando a criptomoeda custava US$ 17,56 e o dólar R$ 1,59, e vendê-las apenas na máxima histórica da criptomoeda em novembro de 2021, dez anos depois, quando atingiu US$ 69 mil.

Já para o ether, a segunda maior criptomoeda do mundo lançada em 2014 por US$ 0,31, seria necessário o investimento de R$ 13.207 e a venda na máxima histórica, também em novembro de 2021, quando a criptomoeda nativa da rede Ethereum chegou a custar US$ 4.891.

