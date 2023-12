Quem Quer Ser Um Milionário: quanto tempo é preciso para investimento de R$ 1.000 virar R$ 1 milhão?

No último domingo, 10, o programa “Domingão” com Luciano Huck deu o prêmio máximo de R$ 1 milhão pela primeira vez em anos de exibição. Para conquistá-lo, a jornalista Jullie Dutra teve de responder 15 perguntas sobre conhecimentos gerais. Se fosse buscar pelo mesmo valor com investimentos, quanto tempo Jullie levaria para lucrar R$ 1 milhão?

Entre os investimentos mais tradicionais estão a poupança, o ouro e índices famosos de ações como o S&P 500. Para além disso, as principais criptomoedas se destacaram nos últimos anos, com o bitcoin subindo cerca de 550 mil vezes em 13 anos, superando todos os outros investimentos.

Utilizando como base um investimento inicial hipotético de R$ 1 mil reais e desconsiderando eventuais movimentações que o investidor possa fazer ao longo dos anos, descubra quanto tempo um investidor levaria para lucrar R$ 1 milhão com base nos rendimentos dos principais investimentos da atualidade:

Poupança: 116 anos

Caso Jullie optasse por investir R$ 1 mil reais na poupança hoje, ela levaria 116 anos para transformar seu investimento inicial em R$ 1.034.635,27, de acordo com dados da Calculadora Mobills.

A conta leva em consideração o rendimento atual da poupança brasileira de 6,167% ao ano.

Ouro: 190 anos

O ouro é um dos metais preciosos mais famosos do mundo. Extremamente escasso, não é possível saber quanto ainda há disponível de ouro no mundo. Caso Jullie tivesse decidido investir em ouro para transformar R$ 1 mil em R$ 1 milhão, ela levaria cerca de 190 anos e ainda assim não conseguiria chegar no sonhado milhão.

Comparando a dados históricos da cotação do ouro, desde 1833 a onça do ouro valorizou cerca de 94.941%, de acordo com dados do TradingView. Isso significa que investindo R$ 1 mil em ouro em 1833, hipoteticamente, já que na época o Real ainda não existia e não é possível fazer uma conversão para o dólar, Jullie teria cerca de R$ 950 mil atualmente.

S&P 500: 91 anos

Se a vencedora do “Quem quer ser um milionário” optasse por investir no índice de ações mais famoso dos Estados Unidos, ela levaria 91 anos para transformar R$ 1 mil em R$ 1 milhão.

Ela precisaria ter investido no índice em 1932 para obter a valorização necessária de 100.000% e se tornar milionária. Novamente, seria um investimento hipotético, já que nessa época o Real também não existia.

Bitcoin: 10 anos

A maior criptomoeda do mundo completou recentemente 14 anos de existência e em menos tempo que isso já subiu mais de 550 mil vezes, debancando todos os outros investimentos, incluindo ações do Google e Amazon.

Para transformar R$ 1 mil em R$ 1 milhão com bitcoin, Jullie Dutra levaria muito menos tempo do que com os investimentos tradicionais já mencionados.

De acordo com dados do TradingView, ela precisaria ter investido na criptomoeda há cerca de 10 anos e 11 meses atrás, em janeiro de 2013. Dessa forma, ela transformaria R$ 1 mil em R$ 1.190.000, levando em consideração a cotação atual do bitcoin em aproximadamente US$ 40 mil. A criptomoeda, no entanto, já atingiu uma máxima histórica de US$ 69 mil em 2021.

Ether: 8 anos

A criptomoeda nativa da rede Ethereum é atualmente a segunda maior do mundo em valor de mercado, atrás apenas do bitcoin. Apesar disso, Jullie demoraria menos tempo para transformar R$ 1 mil em R$ 1 milhão com ether.

Caso tivesse investido R$ 1 mil em ether em novembro de 2015, Jullie Dutra conseguiria mais do que dobrar o valor do prêmio do “Quem quer ser um milionário”, obtendo um lucro de R$ 2,4 milhões em cerca de 8 anos, de acordo com dados do TradingView.

No entanto, por conta da volatilidade da criptomoeda, que era ainda mais alta na época, caso decidisse investir um mês depois, em dezembro de 2015, obteria um lucro de R$ 908 mil, não atingindo o valor do prêmio do programa.

