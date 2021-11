Queda no mercado cripto liquida R$4 bilhões em derivativos em poucas horas

Com a queda de preço no mercado cripto durante a madrugada desta sexta-feira, 26, investidores do mercado de derivativos de criptomoedas sofreram perdas consideráveis. Nas últimas 24 horas, quase 185 mil investidores tiveram posições liquidadas. Em dólares, foram mais de 760 milhões de dólares (4,25 bilhões de reais) em posições compulsoriamente fechadas.

A queda de preços dos criptoativos começou com a abertura dos mercados tradicionais na Ásia e na Europa, também em forte queda, após notícias sobre nova variante do coronavírus causarem preocupações em todo o mundo.

Com o preço dos ativos caindo, posições em aberto de investidores que apostavam na alta no mercado de contratos futuros de criptomoedas começaram a ser liquidadas - esse é um mecanismo de segurança para garantir o pagamento das alavancagens. Caso não fossem liquidadas, o investidor poderia perder tudo e, assim, ficar sem saldo até para pagar o empréstimo tomado na operação.

A liquidação das posições compradas (que apostam na alta), entretanto, aumentam ainda mais o fluxo vendedor, criando um efeito de bola de neve e empurrando os preços ainda mais para baixo.

Nas últimas 12 horas, foram 665 milhões de dólares liquidados no mercado de derivativos de criptomoedas, o que equivale a mais de 3,7 bilhões de reais. Na corretora Huobi, uma única ordem de 16,16 milhões de dólares (90 milhões de reais) foi liquidada.

A Binance, maior corretora cripto do mundo por volume de negociação, foi palco de quase 41% das liquidações, totalizando 270 milhões de dólares, dos quais 245 milhões em posições compradas. Okex (142 milhões de dólares) e FTX (87 milhões) aparecem no segundo e terceiro lugares, respectivamente. Os dados são da Coinglass.

O movimento de queda continua no mercado cripto à vista. O bitcoin é negociado no momento a 54.300 dólares, 7,2% abaixo do seu valor há 24 horas. O mesmo acontece com o ether, criptomoeda da rede Ethereum, cotado a 4.080 dólares e queda 8,3%. Nenhuma das 40 maiores criptomoedas do mundo por valor de mercado é negociada em alta no momento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube