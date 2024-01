Queda no mercado cripto faz investidores perderem R$ 680 milhões em 24 horas

Investidores perderam cerca de US$ 138 milhões (aproximadamente R$ 680 milhões, na cotação atual) nas últimas 24 horas em meio a um novo movimento de queda do bitcoin e outras criptomoedas. O prejuízo ocorreu no chamado mercado de derivativos, em que a negociação de contratos de preços futuros envolvendo possíveis altas ou quedas de ativos.

Dados reunidos pela plataforma Coinglass apontam que a maior parte das perdas com derivativos entre o último domingo, 21, e esta segunda-feira, 22, ocorreu em posições de "long", que termo que se refere a posições de investidores que acreditam que o preço de um ativo vai valorizar no futuro.

Ao todo, US$ 120 milhões em posições desse tipo foram liquidadas no período, ou seja, deixaram de existir e seus investidores perderam o valor. Ao mesmo tempo, US$ 18 milhões em posições de short — que esperam uma queda no preço — também foram liquidadas no mercado de criptomoedas.

As perdas coincidiram com uma queda de 2,5% no preço do bitcoin, que passou a operar em um patamar inferior aos US$ 41 mil pela primeira vez em semanas. A queda no ativo também puxa o preço de outras criptomoedas para baixo, resultando em quedas generalizadas.

Em geral, posições em derivativos são liquidadas quando os investidores não possuem capital suficiente para sustentá-las. É o que costuma ocorrer em momentos de quedas ou altas abruptas no mercado. Nos últimos dias, a volatilidade do preço do bitcoin voltou a subir, favorecendo esse tipo de movimento.

Considerando apenas as posições em bitcoin, cerca de US$ 30 milhões foram liquidadas nas últimas 24 horas. Desse total, US$ 24 milhões eram posições de "long", ou seja, de investidores que esperavam uma valorização da criptomoeda, e não uma queda como a registrada.

Por que o preço do bitcoin está caindo?

Especialistas apontam que a queda do bitcoin nos últimos dias ocorre a uma combinação de fatores específicos do mercado cripto e mais gerais no mercado de renda variável como um todo. Com isso, a criptomoeda desvalorizou mais de 5% nos últimos sete dias.

De um lado, a aprovação dos ETFs de bitcoin nos Estados Unidos não teve o impacto esperado por investidores, apesar dos números positivos das operações. Ao mesmo tempo, a criação dos ETFs resultou em um fluxo de saída de capital do fundo da Grayscale, cujas vendas resultam no despejo de bitcoin no mercado e uma pressão de queda.

Já na esfera macroeconômica, investidores e especialistas voltaram a ter incertezas sobre os próximos passos do Federal Reserve. Inicialmente, esperava-se que a autarquia iniciaria cortes nos juros dos Estados Unidos ainda em março de 2024, mas dados econômicos recentes geraram incertezas sobre esse prognóstico, o que prejudica ativos mais voláteis como as criptomoedas.

