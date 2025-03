Queda da Ethereum pode gerar onda de R$ 2 bilhões em liquidações no mundo cripto, diz executivo

Em meio à forte queda da Ethereum nas últimas semanas, Kevin Rusher, undador da plataforma de empréstimos de ativos do mundo real (RWA) RAAC, afirmou que, se o preço do ativo cair mais 20%, o mercado cripto pode sofrer uma onda de até US$ 336 milhões (R$ 1,9 bilhão, na cotação atual) em liquidações. E o segmento de DeFi seria o maior prejudicado.

O executivo alertou que uma queda do ativo para US$ 1.857 acionaria US$ 136 milhões em liquidações, e uma queda para US$ 1.780 poderia potencialmente desencadear outros US$ 117 milhões em liquidações de empréstimos — tornando esses os próximos níveis de preço a serem observados.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Rusher acrescentou que o pior cenário seria uma queda de 20% no preço da Ethereum, chegando a cerca de US$ 1.500, o que poderia liquidar US$ 336 milhões em empréstimos de finanças descentralizadas (DeFi). Além disso, esse cenário faria os preços de diversos ativos despencarem.

Ao Cointelegraph, o executivo afirmou que "o principal catalisador dessa crise é um único empréstimo de US$ 130 milhões com garantia em ether na Sky, antiga Maker, que está à beira do colapso, apesar do tomador de empréstimo tentar adicionar mais colaterais. A cada ciclo, os empréstimos com garantia em criptoativos sofrem com a volatilidade extrema, levando a liquidações em cascata que derrubam o preço dos ativos".

O executivo pediu a integração de ativos do mundo real, como imóveis e ouro, que apresentam valores muito mais estáveis, ao ecossistema DeFi como uma forma de compensar a volatilidade dos ativos digitais e evitar liquidações em cascata devido ao excesso de alavancagem.

O ether já caiu para o menor valor em mais de cinco anos em relação ao bitcoin. Analistas apontam que a criptomoeda pode ter uma possível queda de 30% em relação ao ativo devido à sua oferta limitada, levando alguns analistas a preverem um possível fundo de preço de US$ 1.600 para a Ethereum.

O preço do ether caiu mais de 15% nos últimos sete dias e tem negociado bem abaixo da sua média móvel exponencial de 200 dias (EMA) desde fevereiro. Por outro lado, o índice de força relativa (RSI) está atualmente em 31, se aproximando do território de sobrevenda, podendo representar um fundo local e sinalizar uma reversão iminente de preço.

O desempenho decepcionante do preço da Ethereum levou alguns analistas de mercado a sugerirem para investidores uma mudança para outras criptomoedas de melhor desempenho para maximizar o potencial de lucro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok